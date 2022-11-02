Gino為跳槽道歉「疏忽晚輩禮貌」 親揭陳美鳳私下開導
藝人Gino（蔡東威）今（2）日與田中千繪，出席蓓朵娜新品發表記者會，被問到從民視跳槽到三立的風波，他坦言看到民視的同事並不會尷尬，只是自己對陳美鳳、民視的一些長官，感到不好意思，「我發現很多事情都疏忽了，身為晚輩應該要主動告知，這是一個禮貌，難怪前輩有說過，做人比做事更重要。」強調民視、三立都是很棒的電視台，「這兩邊都有演出機會，我真的很榮幸。」
Gino透露私下有主動傳訊息給陳美鳳，「我有跟她說真的很不好意思，她也跟我說，不管什麼狀況，晚輩應該要有晚輩該有的禮貌，美鳳姐私底下教了我很多。」坦言很多事情，也非自己一人就能夠決定，「我的智慧、年紀不到，無法做的這麼周全。」盼長輩、媒體們給機會。
Gino也笑說經紀人孫德榮屬於「大砲型」，但認為對方還是很替他著想，「上次在三立開新戲記者會時，比較多讓他發言，以他為主，後來發現這些風波，覺得自己該出來解釋一下，但又怕太刻意，可能今天是個機會吧！」
已連續擔任蓓朵娜3年代言人的田中千繪，擁有逆齡的膚質，近看皮膚白皙透亮，她也分享總能保持最佳狀態的祕訣，「要讓肌膚白皙，除了平日做好防曬之外，更需要搭配一瓶有效的美白精華。」