賣彰銀拿到190億現金！台新金：無增資需求、考慮再併購

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對於台新金第3季公告獲利83億元，年減53.6%，他則解釋，除受到上述大環境影響之外，亦受到去年併購保德信人壽後續衍生評價變動及因啟動彰銀處分導致相關會計處理變動的影響，若排除前述影響，其年減幅度縮小至3成以內。
在資本結構與授信資產品質方面，台新金、台新銀行、台新人壽及台新證券第3季的資本適足率分別為132.4%、14.2%、422%及316%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及1001.1%，授信資產品質維持良好。
子公司台新銀行的存、放款業務表現，企業放款穩健成長，全行總放款餘額年成長達7%，外幣放款年成長2.6%，新台幣放款有8%的年成長，總存款餘額亦有9.4%成長。在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達9.7%、10.5%，有效卡數也持續成長已逾416萬張，而特店家數逾16.6萬家持續成長並穩居市場前列。
另一子公司台新人壽的持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能強勁支持，累計前3季初年度保費（FYP）收入為新台幣115.33億元，為去年同期19倍，前3季總保費收入為222.53億元，年增54.8%，台新人壽累計前3季稅後淨利為16億元較去年同期近4倍成長。另一子公司台新證券業務表現方面，由於受到國內外證券交易市場動盪及臺灣證券交易量下降的影響，台新證券前3季稅後淨利為5.59億元。
對於獲利衰退是否影響股利政策？林維俊說，由於9月距離年底還有3個月時間，要顧慮獲利進來的狀況及市場波動對淨值影響有多大，原則上市場波動難預期，但他對未來3個月獲利仍樂觀有信心，可往正面方向發展，況且股利發放也要跟董事會報告，並與市場、同業做比較，才能做確定。
在彰銀剩餘持股部分，林維俊說，台新金原先持有彰銀23.4億股，2021年6月出售2億股，後來發行交換債提撥2.5億股到集保專戶，另外發行交換特別股3億元，後有一筆10.5億股的鉅額交易，排除專戶中的5億多股，目前台新帳上約有5.1億股還沒處分，雖然採OCI評價，但對淨值影響不大。
林維俊進一步說明，彰銀持股採OCI評價，每月底評價，8月10日賣了10億股彰銀，現有190億元現金擺在銀行定存，因此，並沒有增資需求，未來不排除尋求適合方向併購或增強子公司的體質。而台新目前的雙重槓桿比率110.6%，已較之前大幅下降，符合現行法令125% 以內要求。