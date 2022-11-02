時力正妹候選人傳未婚懷孕 吳佩芸：有這麼壯的孕婦？
4年前以9票之差落選的時力台中市正妹議員候選人吳佩芸，近來曝光度不如以往，傳出她未婚懷孕不宜太操勞。吳佩芸今接受記者電話求證時大呼「太誇張」！她表示自己每天站路口、家戶拜訪，並未鬆懈拜票行程，也不想刻意炒作新聞，竟因此被傳有喜真是夠了！她無奈的說：「目前沒對象可以讓我懷孕好嗎？」
吳佩芸4年前被網紅蔡阿嘎封為「10大正妹議員候選人」之一，雖然瞬間打開知名度，但也苦於別人只看到她的外表。她落選後曾短暫上台北，在時力中央黨部擔任祕書長，卻被某臉書粉絲團影射介入前黨主席徐永明的婚姻，吳佩芸不甘名聲被毀狀告李姓管理員，上月底台中地院民事庭以確實毀損名譽，判李應給付她7萬元。
吳佩芸回到台中繼續耕耘基層、代表時力參選南屯區市議員，今年上半年她揭發華興托嬰中心集體虐嬰案，清晰思辨和犀利的口才令人眼睛一亮，但選戰越到後期，別的選將拚命曝光搏知名度，她發臉書的次數卻減少，也少出現在公開場合。
候選人支持者群組熱烈討論這次地方選舉，認為台中終將回歸到傳統的藍綠對決，小黨恐將全軍覆沒。加上之前通過民進黨初選的新人林佳儀，最後以身體因素宣佈退選，近日南屯區盛傳吳佩芸因懷孕身體不適，已減少大量曝光，選情堪憂。
吳佩芸傍晚接到記者查證電話時，正要出門去春社里家戶拜訪。她說自己每天揹將近8公斤的燈箱、徒步走好幾小時，「有看過這麼壯的孕婦嗎？」她表示黨主席陳椒華多次南下為她輔選，但小黨資源有限，到了公開活動也不見得能上台亮相，她覺得還是一步一腳印傳達問政理念最實在。
吳佩芸說，自己一直不希望外界只聚焦她的外表，這次選戰無論續打台中港105號碼頭弊案，抑或揭發華興集體虐嬰案，她想向選民證明，自己能勝任民意代表角色，但好像仍逃不過蜚短流長，這次竟然莫名「被懷孕」，好事者真是太無聊，下次傳出她閃嫁誰，應該也不意外了。