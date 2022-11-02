蝦皮購物「11.11最強購物節」 看好直播五倍買氣！
蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑一周買氣熱烈，明顯感受消費者年度囤貨、搭著最深優惠購入心愛商品，近兩年疫情推動電商更快速地融入到民眾的生活，而用戶期望電商不只是消費平台，更要具有互動性、娛樂性，據全球零售調研機構Retail Dive預估，2023年直播電商市場將達到250億美元。作為台灣娛樂電商龍頭，蝦皮購物在直播業務更年年投入資源，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「過去幾年蝦皮購物不僅積極優化整體平台，也提升直播的精彩內容；我們亦提供直播培訓課程，協助賣家增進直播技巧，讓用戶體驗的不是與螢幕對話，而是與人真實的互動，加強用戶對於直播、平台的黏著度。今年蝦皮雙11看準電商直播趨勢，利用直播即時互動的特性，結合商品、明星等意想不到的組合，拉近與消費者的距離。暖身就已看到顯著的買氣成長，我們也更加看好雙11當天的熱度，目標蝦皮直播買氣有望相較平日提升5倍。」
雙11購物節作為年度購物盛宴，除了6張全站0元起免運券、商城85折及87折等優惠外，11/11更準備了三大優惠，回饋全站用戶：用戶最愛的美妝保養、居家生活、3C家電三大熱搜品類，超過百大品牌旗艦店通通下殺5折起一次購足！再攜手鼎王、無老鍋、漢來美食集團等知名連鎖餐廳，以及台北君悅酒店、國泰商旅等高級住宿，推出食宿券最低5折優惠！不只吃到飽餐廳有折扣，蝦皮店到店、漢堡王及全家也祭出點心飲料優惠最低7元起，超值享受歡樂的餐聚時光。
蝦皮購物「11.11最強購物節」有感回饋來到最高潮！攜手New Balance、小米、飛利浦等超過百間國際品牌，11/11整天連番推出5折起的限定優惠，指定商品更破盤下殺1元起！提前領免運券抽台灣虎航1年搭機免運套票外，最後倒數加碼再抽iPhone 14 Pro Max，蝦皮購物提醒用戶再使用全站85折、商城85折等神券，最高現省2000元！
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蝦皮購物年度最強檔！「11.11最強購物節」三大必搶優惠
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