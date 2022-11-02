把立委問政形容成私設刑堂？蔣辦：陳時中團隊缺民主素養

▲蔣萬安遭指擔任立法院衛環委員會召委期間排案針對陳時中，蔣辦回應了。（圖／資料照片）
▲蔣萬安遭指擔任立法院衛環委員會召委期間排案針對陳時中，蔣辦回應了。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-11-02 22:03:32

日前陳時中競選團隊批評蔣萬安在衛環委員會召委任內，多次要求陳時中赴立院備詢防疫及萊豬議題，更稱蔣萬安的立院問政是「私設刑堂」；蔣萬安競選辦公室今（2）日反批，立法院是神聖國會殿堂，立委不分黨派，都負有監督行政部門施政的天職，但陳時中團隊幾位立委竟以「私設刑堂」來形容「立委問政」，根本是角色錯亂、自我閹割，「只有荒謬絕倫四字可形容」。

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蔣辦指出，為了挽救陳時中選情，陳辦的發言已是開民主的倒車、滑天下之大稽！2012蔡英文敗選演說時，曾公開稱「台灣不能沒有反對的聲音，不能沒有制衡的力量」，更曾多次批評國民黨「黨意凌駕民意之上」；結果現在民進黨執政了，權力使其傲慢、腐化，遇到陳時中選情不利，竟把立委質詢說成「私設刑堂」，「立院是是神聖國會殿堂，不是刑堂！陳時中團隊根本是在羞辱立法院、自我閹割」。

蔣辦強調，過去兩年，疫情是所有國人最憂心、最在乎的事，民進黨抹黑蔣萬安的言論，不僅失格，也恰恰足以證明蔣萬安關心民瘼、為民喉舌，是位苦民所苦的好立委；反觀同時期的民進黨召委陳瑩，在安排議程時不指名陳部長出席、不安排討論萊豬、不安排討論防疫，陳瑩和大部份民進黨委員都自我閹割，淪為行政院和衛福部的防疫傳聲桶，「與綠委對比，蔣萬安對防疫和美豬的關心及監督比例，只是剛好而已」。

蔣辦進一步說，衛環委員會負責監督衛福部、勞動部、環保署等部會，過去這兩年來美豬食安問題及防疫問題，就是全民最聚焦、最關心的，無論是TVBS做的「2020年開放美豬進口議題民調」「萊豬五原則前，開放萊豬進口公投議題民調」「新冠肺炎疫情與民眾疫苗施打意願網路民調」「蔡英文總統滿意度與 BNT 疫苗民調」，以及台灣民意基金會（2020年9月至2021年1月、2021年3月至2021年7月、2021年10月至2021年11月）所做的三次全國性民調，都顯示國人普遍對萊豬進口、疫苗施打問題高度關心，「人民既然關心，蔣萬安身為衛環委員會召集人，反應民意並做出相應安排，是合理、必要且稱職的表現」。

細看蔣萬安曾要求陳時中出席的會議，蔣辦指出，內容涵蓋瘦肉精美豬不得進入校園、赴台北港考察美豬進口邊境檢驗機制、政府開放含萊克多巴胺豬肉進口 對國人健康影響公聽會、衛福部如何因應Omicron、追查高端獲國際認證進度、疫苗受害救濟制度、爭取國際疫苗代工、中研院P3實驗室疫情、開放移工入境防疫準備、審查兒少權益服務法、抑止網路兒少性剝削、家暴防治等，這些議題有哪個不重要？有哪個不需要陳時中親自到院說明、聽取委員們的建議？「有些話，陳時中當初早點聽進去，高端也不至於走到如今的地步」。

蔣辦強調，若將第十屆第二會期國民黨召委蔣萬安，與同時期民進黨召委陳瑩排案內容作比較，蔣萬安要求陳時中出席衛環委員會14次，陳瑩0次；蔣萬安舉辦萊豬公聽會1次，陳瑩0次；蔣萬安排萊豬相關考察1次，陳瑩0次；蔣萬安排防疫專報1次，陳瑩0次；事實擺在眼前，無論舉辦公聽會、實地考察防疫措施、要求官員來院報告萊豬和疫情，蔣萬安方方面面都全力以赴，「陳瑩和民進黨的委員則是廢弛職務，對陳時中、衛福部全面放水，彷彿台灣不曾發生疫情，根本愧對選民！」

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