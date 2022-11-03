林佳龍打抗中保台牌猛轟侯友宜　藍營反嗆：亂開選舉支票

▲林佳龍緊咬侯友宜對國家主權態度，國民黨團今召開記者會反嗆林佳龍，民調落後就打抗中保台牌，還利用選舉進行黨內派系鬥爭，且提出政見都是亂開支票。（圖／國民黨提供）
▲林佳龍緊咬侯友宜對國家主權態度，國民黨團今召開記者會反嗆林佳龍，民調落後就打抗中保台牌，還利用選舉進行黨內派系鬥爭，且提出政見都是亂開支票。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-03 10:47:272022-11-03 10:53:28

2022大選將至，民進黨新北市長候選人林佳龍近來頻轟新北市長侯友宜主權問題，更引用「饅頭吃3顆會中毒說」批評對手，引發各界熱議。對此，立法院國民黨團今（3）日開記者會質疑，林佳龍見選情不妙，就開始打抗中保台牌，所提政見根本是亂開支票，從候選人變成側翼。國民黨團也痛批民進黨，利用選舉進行黨內派系鬥爭還抹黑對手，必須給予最嚴厲譴，應還給市民乾淨選舉。

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立法院國民黨團今召開「我們都是中華民國隊，林佳龍你呢？」記者會，國民黨團副書記長謝衣鳳表示，林佳龍是民進黨正國會候選人，利用新北市長選舉進行黨內派系鬥爭，心目中有中華民國、新北市民？林佳龍引共產主義3顆饅頭中毒說評論侯友宜，但中國大陸14億人僅9600萬是共產黨人，因此林佳龍罵侯友宜馬克斯思想，但林才是中國統治階級思想，謝衣鳳質疑民進黨利用六都市長選戰，進行黨內派系鬥爭，選情不妙又提國家定位、抗中保台，台灣人還要相信嗎?

新北市議員陳偉杰說，侯友宜捍衛中華民國立場堅定，面對議員多次質詢都說一生奉獻中華民國，自當基層警察起就再為中華民國做事，甚至在新北市國慶升旗典禮上，並強調捍衛中華民國決心不動搖。他痛批，民進黨的抗中保台，抗中是抗中華民國的「中」，保台是保證在「害台」，就連中共飛彈台灣上空，還要日本來提醒。

陳偉杰痛批，林佳龍從候選變側翼、選戰打得很愜意，原先意在選台北臨時轉新北，過去10年磨一劍，這次是被摸頭3天就改變，完全不在乎新北市民感受。他強調，對林佳龍本著不當選就入閣的心態完全無法苟同，別連新北市地名、地貌都搞不清楚，就想欺騙新北市民，也不該繼續執迷不悟，繼續當民進黨側翼。

新北市議員候選人林鼎超則說，林佳龍意不在新北，所有市民皆知，因不是小英男孩被迫從台北換到新北，這對新北市民是極大不尊重；林佳龍對新北完全不了解，包含將十三行博物館念成十四行、八里念成萬里，甚至不斷亂開選舉支票，包括每人每月500點綠色交通點數、10萬點青年成家基金，及智慧觀光週遊券與敬老卡等，總總加起來要300億元，但新北市府1年總預算才1800億。

林鼎超批評，林佳龍並詳讀新北市預算規劃，知道自身民調落後就亂開支票，發現氣球被搓破後，就開始打抗中保台牌。他直言，民進黨一路以來都把抗中保台當萬靈丹，但相信這次選民眼睛雪亮，不會再次重倒覆轍，也要勸林佳龍少說多做，還給新北市民乾淨的選舉。

國民黨團總召曾銘宗則進一步提2大問題質問林佳龍，一、是否為正國會提名候選人：媒體報導林佳龍幫新北市議員輔選，但都只到訪正國會派系成員，將派系、政黨利益置於國家利益上，林佳龍應出面說明。

二、是否也在操作抗中保台：林佳龍曾任台中市長、新聞局長與交通部長，長期在政府機關服務，對國家認同應很明確是中華民國，但近期又在操作「芒果乾」，刻意抹黑抹紅對手，國民黨團給予嚴厲譴責。

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