林佳龍打抗中保台牌猛轟侯友宜　藍營反嗆：亂開選舉支票

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新北市議員陳偉杰說，侯友宜捍衛中華民國立場堅定，面對議員多次質詢都說一生奉獻中華民國，自當基層警察起就再為中華民國做事，甚至在新北市國慶升旗典禮上，並強調捍衛中華民國決心不動搖。他痛批，民進黨的抗中保台，抗中是抗中華民國的「中」，保台是保證在「害台」，就連中共飛彈台灣上空，還要日本來提醒。
陳偉杰痛批，林佳龍從候選變側翼、選戰打得很愜意，原先意在選台北臨時轉新北，過去10年磨一劍，這次是被摸頭3天就改變，完全不在乎新北市民感受。他強調，對林佳龍本著不當選就入閣的心態完全無法苟同，別連新北市地名、地貌都搞不清楚，就想欺騙新北市民，也不該繼續執迷不悟，繼續當民進黨側翼。
新北市議員候選人林鼎超則說，林佳龍意不在新北，所有市民皆知，因不是小英男孩被迫從台北換到新北，這對新北市民是極大不尊重；林佳龍對新北完全不了解，包含將十三行博物館念成十四行、八里念成萬里，甚至不斷亂開選舉支票，包括每人每月500點綠色交通點數、10萬點青年成家基金，及智慧觀光週遊券與敬老卡等，總總加起來要300億元，但新北市府1年總預算才1800億。
林鼎超批評，林佳龍並詳讀新北市預算規劃，知道自身民調落後就亂開支票，發現氣球被搓破後，就開始打抗中保台牌。他直言，民進黨一路以來都把抗中保台當萬靈丹，但相信這次選民眼睛雪亮，不會再次重倒覆轍，也要勸林佳龍少說多做，還給新北市民乾淨的選舉。
國民黨團總召曾銘宗則進一步提2大問題質問林佳龍，一、是否為正國會提名候選人：媒體報導林佳龍幫新北市議員輔選，但都只到訪正國會派系成員，將派系、政黨利益置於國家利益上，林佳龍應出面說明。
二、是否也在操作抗中保台：林佳龍曾任台中市長、新聞局長與交通部長，長期在政府機關服務，對國家認同應很明確是中華民國，但近期又在操作「芒果乾」，刻意抹黑抹紅對手，國民黨團給予嚴厲譴責。