盼榮耀花蓮！中風失語縣民走到總部 就為捐200元給Kolas
花蓮縣政治版圖特殊，普遍被視為綠營艱困選區，此次民進黨推出前總統府發言人Kolas Yotaka出戰縣長選舉，各界都關注是否能夠突圍。Kolas近來陸續在臉書PO文，有支持者贊助，在花蓮報紙頭版刊出廣告力挺，也有計程車司機們將車身貼上Kolas廣告表達支持，今（3）日她則透露，吉安鄉有名中風多年且失語的支持者，為了捐200元給她，從自家步行到總部，該支持者還說要「麻煩」她為花蓮努力。消息一出，感動眾人，不少網友也掀起廣大迴響。
Kolas今日一早在臉書透露，有一名在吉安鄉的支持者彭先生，一早從自家慢慢走到自己與花蓮縣議員候選人林資斌的聯合競選總部，因為中風多年，且失語無法說話，所以用左手寫字表示，想要捐給Kolas 200元，也要捐給花蓮市長候選人謝豪杰200元。
Kolas說，她聞訊趕緊趕到現場，當面謝謝他，並與他聊了將近10分鐘，直到他要離開前，還客氣地寫下「我要麻煩您」。Kolas表示，「他覺得叨擾了我，要麻煩我收下他的捐款，要『麻煩』我為花蓮努力，然後便起身離開」。
Kolas表示，自己目送他離開，多次跟他說謝謝，用目光陪他過斑馬線。為了趕下一個行程，自己也跳上車。「彭先生過馬路的身影慢慢消失在我左側車窗，我停止注視他，臉轉向前方，上車後，我獨自沈默許久，很激動，也很沈重」。
Kolas說，彭先生相信她、信任她、支持她，真心希望她能帶領花蓮改變，但她想到花蓮並非輕易就可改變，卻有多人寄予厚望，格外沈重，但也激昂，「因為今天再次證明，花蓮精神不死，我們將榮耀花蓮」。