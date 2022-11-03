甜心議員被爆有17歲兒子！張家銨：請給孩子單純生活空間
爆料「台中房思琪案」、外型甜美的台中市議員張家銨，近來遭人在社群廣發「議員張家銨有個17歲兒子」的訊息。張家銨表示，自己從未刻意隱瞞這段生命歷程，也知道這天遲早到來，但身為一個母親，她只有一個請求，希望看到圖片的人，「幫我把他的資料模糊或打上馬賽克，給孩子一個單純生活空間，這是身為一個母親最卑微的請求」。
台中市第3選區（大肚、烏日、龍井）市議員張家銨（39歲），早年擔任林佳龍立委助理，因外型甜美問政犀利，雖只擔任一屆市議員，但中二立委補選時已被視為明日之星，即使黨中央最後徵召林靜儀參選，大氣的她仍全力輔選。今年8月她陪同被害人踢爆「台中房思琪案」，引爆社會關注，下屆市議員大烏龍選區競爭激烈，尋求連任的她相當被看好。
近來有人在社群廣發「議員張家銨有個17歲兒子」的訊息，並附上張家銨參選市議員的財產申報表圖片佐證，意圖引發外界議論。張家銨3日透過書面表示：「是的，關於過去這一段的生命歷程，我沒有想過要隱瞞，也沒有想要去提起。」
張家銨說，4年前第一次決定參選時，就知道這一天遲早會到來。感謝第一次與她競爭的前輩先進，沒拿這段過去大作文章、讓無辜孩子因她參政受到不必要打擾，也讓她不用分心解釋10多年前發生的往事，從競選到問政都可以專心衝刺。
張家銨說，那確實就是一段曾經存在的事實，自己問心無愧，過去熟識的朋友們也都了解，無須多做解釋，也不需要刻意提起。「婚姻的不順遂或那些不願提起的不堪，也不是我應該拿來訴諸悲情的工具，反而是滋養我人生成長的經歷」，她說這些過往讓自己投入女權性平與弱勢關懷，可以從一個受害者變成保護者。
張家銨說：「沒有過去的累積，就沒有現在的我！」她拜託看到圖片的人，「幫我把他的資料模糊或打上馬賽克」，讓這件事回到她身上，給未成年孩子一個單純的生活和空間，不要因媽媽的參政打擾到他。她說：「這是我能為孩子做的、身為母親最卑微的請求。」