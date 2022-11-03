只邀蔣陳黃「三腳督」辯論 蘇煥智控2電視台違反選罷法
本次台北市長選舉共有12位候選人，而三立、TVBS將在本週六（5日）舉辦的台北市長電視辯論會，僅邀請蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人參加，沒受邀的台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智今（3）日跟共和黨市長候選人唐新民一起向台北地檢署按鈴申告，控2家電視台排除其他候選人參與，涉違反《選罷法》意圖使其他參選人不當選。
蘇煥智日前才向台北高等行政法院聲請假處分，要求法院裁定NCC及中選會命令三立、TVBS邀請12位候選人一起參加電視辯論會，否則應停止播送，今天蘇煥智又有新動作，他跟唐新民一起到北檢控告電視台違反選罷法，而無黨籍候選人童文薰競選總幹事則到場聲援。
蘇煥智表示，三立及TVBS只報導蔣萬安、陳時中、黃珊珊等3位候選人的新聞，完全不報導其他9位候選人，就連電視辯論會也只邀請他們3人參加，2家電視台不公平、不公正的報導，以及故意不邀請其他9位候選人參與電視辯論會，刻意打壓其他候選人的曝光機會，造成選民的錯誤印象，誤以為台北市長只有國民黨、民進黨及民眾黨推派出來的3位候選人，而妨礙選民知的權利以及產生對選舉錯誤的認知，進而對選舉產生不正確之結果，構成《公職人員選罷法》104條所稱之「以他法傳播不實之事」。
蘇煥智要求電視台「懸崖勒馬」，邀請所有候選人參加外，也不排除在辯論會當天至現場抗議。