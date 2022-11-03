黃子佼鬧上法院！聯手美女法官拍片 開箱國民法庭專庭
剩下不到2個月，司法改革重頭戲「國民法官」新制就要上路了！各地方法院緊鑼密鼓組建國民法庭專庭。台北地院國民法庭揭牌後，三金主持人黃子佼這回「鬧上法院」獲邀為國民法庭開箱，今（3）日在台北地院寶慶院區聯手北院的美女法官歐陽儀拍攝開箱影片。這也是北院國民法官法庭揭牌後，首度對外曝光。
黃子佼受訪表示，找他來，無非是希望用比較輕鬆的角度來看待這個嚴肅的事情，尤其再過不到2個月國民法官新制就要上路，自己也關注國民法官的話題也蠻久了。
黃說，「沒想到剛得金鐘就被抓來開庭」，總覺得有一點責任，尤其將來每一位國民法官要為判決付出及意見溝通，同時要做出決策，國民法官跟電影中國外的陪審團不同，陪審團不能問話，但國民法官卻可以互動及提問，這是台灣司法界的進化也值得期待，大家有機會可以研究一下，坐在這裡很有權力也可以為別人爭取權力及普世價值的判決。
司法院發言人張永宏表示，因應新制，各法院已做好準備，其中很重要的準備就是國民法官法庭，過去沒有國民參與，因應國民的需要，有3個職業法官、6個國民法官及4位備位國民法官要一起參與審判，因此重新打造法庭。
張永宏說，台北地院特別選在寶慶院區重新打造新的國民法官法庭，讓民眾在2個月之後參與歷史性的一刻「國民法官的審判」，因此特別邀請零負評、金鐘主持人黃子佼來幫忙開箱，藉由黃子佼的高人氣、高知名度及正面形象，讓民眾體認到國民法官是國民的權益也是義務，誠摯希望所有民眾一起參與審判，讓司法走向更好的一條路上去。
北院法官歐陽儀表示，每一個人都來自不同成長環境、具有不同的生命經驗，每個人都是獨一無二的，只要願意來法庭，保持中立、客觀的心胸，把自己的想法跟職業法官講，大家互相溝通，就是非常優秀的國民法官。
司法院希望黃子佼能以法律素人的視角，帶領一般社會大眾更貼近國民法官制度。