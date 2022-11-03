特企／錠嵂公益陪伴傳愛　台南市長黃偉哲現身挺兒福！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「如果我們只能看見單一的色調，我們該怎麼畫出心中彩色的世界呢？」一位患有全色盲的女孩看不見顏色也能當畫家嗎？由錠嵂保經志工所組成的『紅鼻子鵲寶公益劇團』與米苔目哥哥帶領的『萬花筒劇團』聯合演出舞台劇『女王的約定』，故事敘述著女孩為成就藝術付出的過程，內容默默地傳遞著正向的觀念，希望帶給現場大小朋友面對困難的勇氣。
臺南市長黃偉哲表示：「很開心錠嵂藍鵲社福基金會每年在台南市舉辦這麼好的社會福利活動，希望大小朋友可以度過一個快樂連假，錠嵂保經長期以來對社會福利工作，是跑在前面的，就像錠嵂保經在業務上也是做得最好的，希望藉著這個活動能讓大小朋友有一個愉快的假日，也關懷社會上需要關懷的好朋友！」
致力兒童陪伴！錠嵂連續七年責任不間斷
錠嵂藍鵲社福基金會『紅鼻子鵲寶公益劇團』自2016年成立以來，陪伴過數千位的孩童、弱勢團體，至今服務人數已達破萬人！更在2017年、2019年、2021年，獲得臺灣保險卓越獎的肯定。錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬談到：「劇團成立七年來，陪伴超過3500位兒福單位小朋友，邀請了6500位大小朋友欣賞劇場表演，現場也邀請天使心家族、南台南家扶中心、伯利恆社會福利基金會、台灣福佑天使家庭協會等社福單位，並透過這樣的戶外陪伴帶給大家面對未來的勇氣，也希望大家也能一起踴躍捐輸，為兒童福利盡一份心力。」伯利恆社會福利基金會執行長陳正霖表示：「錠嵂志工都非常地忙，願意花時間為孩子熱心的服務，都是一種感動！」
一起投入社福陪伴，讓孩子內心不孤單
錠嵂藍鵲社福基金會強調因為有了陪伴，才讓他們心不孤單，希望透過這樣的信念「愛與陪伴」讓孩子產生「信念」、產生「自信」，迎接人生上的每個困難和挑戰！捐款只是其中一種管道，身體力行，給予陪伴也會是一股很強大的力量。
活動現場也提供社福團體到現場義賣，其中還有病友所製作的手作編織物，以及居家照顧商品，錠嵂也希望透過園遊會的方式，推廣更多元的社福理念，讓社會弱勢的孩子們，有更多資源走下去、走出去！