▲ 挑戰深潛極限！Rolex Deepsea Challenge 新台幣 86.4 萬上市

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Deepsea Challenge 能夠抵禦深海高壓，勞力士歷經多年潛心研發，致力克服 Deepsea Challenge 在製作過程中遇到的設計與製造難題。
2012 年誕生的實驗型腕錶固定於占士 · 金馬倫的潛水器機械臂上，而 Deepsea Challenge 則可以佩戴於腕間。這款腕錶直徑 50 毫米， 從錶殼到錶帶製作，各個部件均深蘊匠心，適於日常使用。由甄選 5 級鈦金屬——RLX 鈦金屬所打造。此種金屬堅固輕巧，使新款腕錶較 2012 年實驗型腕錶輕 30%。 部分組件經過改良，例如水晶鏡面變得更為纖薄，確保腕錶整體比例更為協調，並符合人體工學。DeepseaChallenge 經磨砂處理，粒紋清晰可見，錶耳邊緣磨光，在專業腕錶中可謂獨樹一幟。錶帶配備 Rolex Glidelock 延展系統及蠔式摺扣延展鏈節，令腕錶可佩戴於厚達 7 毫米的潛水衣外。
Deepsea Challenge 融匯勞力士於潛水錶領域的各項專業技藝，並凝聚品牌多年來悉心研發的所有重大創新發明：勞力士專利 Ringlock 系統錶殼結構，使腕錶能夠承受深海的巨大水壓;排氦閥門，當潛水員在高壓艙內進行減壓時，此裝置可釋放錶殼內多餘氣體，減少內部累積的過大壓力，以免損傷腕錶；三扣鎖錶冠，設置三個密封區；Chromalight 夜光物料， 能夠散發持久藍色光芒，確保腕錶清晰易讀。 為測試每一枚 Deepsea Challenge 腕錶的防水性能，勞力士與 Comex(Compagnie Maritime d’Expertises)公司緊密合作，建造了特製高壓艙， 模擬深海 13,750 米(45,112 呎)下的壓力。 蠔式錶殼內搭載 3230 型機芯，此新一代自動上鏈機芯由勞力士研發製造，配備 Chronergy 擒縱系統、不受磁場干擾的 Parachrom 游絲， 以及 Paraflex 緩震裝置等數個專利部件，全面 體現勞力士精湛製錶技藝。發條盒的結構與擒縱系統的優秀效率，使 3230 型機芯的動力儲備增至約 70 小時。一如所有勞力士腕錶，Deepsea Challenge 獲頂級天文台精密時計認證，平均誤差為每天正負兩秒以內。
誠摯向深海探險者致敬
Deepsea Challenge 錶 殼 底 蓋 刻 有「Mariana Trench」(馬里亞納海溝)字樣及「23-01-1960」、 「26-03-2012」兩個日期，藉此向這兩次具有歷史意義的馬里亞納海溝深潛探險致敬。1960 年，海洋學家雅克 · 皮卡德(Jacques Piccard)與 美國海軍中尉唐 · 威路士(Don Walsh)駕駛 的里雅斯特號(Trieste)創造深潛紀錄;2012 年， 占士 · 金馬倫駕駛深海挑戰者號(DEEPSEA CHALLENGER)創下單人深潛紀錄。這兩次探險均配備勞力士實驗型腕錶。
勞力士在設計伴隨占士 · 金馬倫下潛探險的腕錶的過程中，因製作期短而面臨巨大挑戰。憑藉在深海潛水錶領域累積的豐富經驗，勞力士團隊僅用數週便成功研發出這款腕錶。經測試後，其水晶鏡面可抵禦水下 15,000 米(49,200 呎)的 壓力，等同於表面承受 17 公噸壓力。這款實驗型 腕錶伴隨占士 · 金馬倫下潛七小時，其中三小時 用於在海底拍攝圖片並收集樣本，結果正如 1960 年一樣，此實驗型腕錶成功抵禦了巨大的 深海壓力。
經過勞力士工程師與深海探險家數十年來的通力合作，如今，Deepsea Challenge 為人類與 技術的探險歷程樹立了新的里程碑。
勞力士：不懈追求防水性能
自創立伊始，防水性能便是勞力士精湛製錶 工藝的一個重要支柱。1926 年，蠔式錶殼面世。 此結構由旋緊至中層錶殼的外圈、底蓋及上鏈錶冠組成，令錶殼完全密封。近一個世紀以來， 勞力士不斷研發先進系統，推出諸如雙扣鎖及三扣鎖錶冠與 Ringlock 系統等設計，確保在腕錶內部形成密封保護。
為滿足專業深海潛水員需求，勞力士於 1953 年發佈 Submariner(潛航者型)。此款 腕錶保證防水深達 100 米(330 呎)，如今又提升至 300 米(1,000 呎 )。1967 年， 品 牌 推 出 Sea-Dweller( 海 使 型 ) 潛 水 腕 錶， 配 備 排 氦 閥門，防水深達 610 米(2,000 呎)，之後增至 1,220 米(4,000 呎 )。2008 年，Rolex Deepsea(勞力士深潛型)問世，專為挑戰深海而設計。 腕錶配備 Ringlock 系統，可抵禦深達 3,900 米 (12,800 呎)的壓力。如今，Oyster Perpetual Deepsea Challenge 保證防水深達11,000米 (36,090 呎)，能夠潛入海洋最深處，開拓新天地。