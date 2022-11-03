▲ 全新保時捷 718 Style Edition 即日開放預購！新台幣 402 萬元起

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即使未選擇霓光星璃桃作為 Style Edition 的主配色，全新 Style Edition 透過其他專屬配件也可輕易散發獨一無二的視覺效果。例如，Style Edition 採用 20 吋 718 Spyder 高亮澤黑色輪圈搭配輪圈中心孔蓋鑲嵌全彩保時捷盾型徽飾，透過黑色排氣尾飾管和車尾高亮澤銀色的「Porsche」字樣也能輕易辨識出 Style Edition 的獨特身分。718 Boxster Style Edition 車型在側窗上方的軟頂結構標有專屬的「Boxster」字樣，同時免費提供黑色或白色兩款對比色套件供 718 Style Edition 車主選擇，這組套件包含前行李廂蓋上的賽車條紋裝飾及車側的「Porsche」字樣，並在輪圈及車尾型號皆施以黑色或白色的高亮澤烤漆。在車艙內部，Style Edition 標配黑色真皮內裝套件，搭配蠟灰色對比色縫線、自發光不鏽鋼車門檻及前座座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記。
增添多樣標配 更具魅力
718 Boxster 和 Cayman Style Edition 具有多項專屬標配項目，包含雙氙氣頭燈，結合 LED 日間行車燈、停車測距輔助系統（前後），含後視攝影機、Apple® CarPlay、定速巡航系統、自動防眩車內與車外後視鏡，含整合式雨滴感應器、多功能跑車式方向盤，含電熱裝置、座椅電熱系統、雙區恆溫空調，含活性碳懸浮粒子濾清器皆列入標配，兩款車型還具備多樣的選配項目供車主選擇。
標配七速 PDK 雙離合器自手排變速系統
兩款 Style Edition 車型在動力與底盤方面則相當一致，皆以搭載具 300 PS（220 kW） 輸出的 2.0 升中置水平對臥引擎的入門版 718 Boxster 與 718 Cayman 為基礎，這具四缸渦輪增壓引擎可發揮 380 Nm 扭力峰值，搭配標配的七速 PDK 雙離合器自手排變速系統，僅需 4.7 秒就可完成 0-100 km/h 加速，並擁有可達到 275 km/h 的最高極速表現。
保時捷 718 Boxster Style Edition 及 718 Cayman Style Edition 即日起開放預購，718 Boxster Style Edition 售價為新台幣 4,070,000 元，718 Cayman Style Edition 售價為新台幣 4,020,000元。