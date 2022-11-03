▲ 23 年式 Forester Black Edition 森黑版限量上市！建議售價 136.8 萬起

Forester Black Edition 森黑外觀佈局 征服險路超格調
全新 Forester Black Edition 透過多處的森黑外觀佈局，呈現無可比擬的獨特性格，包含：六角型霸氣水箱護罩、前進氣柵、前/後保桿、LED 霧燈座、後照鏡、B 柱飾板、C 柱飾板、側裙、擾流尾翼、後尾門飾板、鯊魚鰭天線、18吋性格鋁圈、車頂架、「SUBARU / SAWD / EyeSight / Forester」專屬銘牌。
更搭載同級唯一的「SAWD 對稱式全時四輪驅動」、「Boxer 水平對臥引擎」、「SGP 全球模組化底盤」及「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」，以 9 大功能提供全方位安全守護，並全面升級「DMS智能駕駛警示系統」及「Special X-MODE 越野科技」，以兼具絕佳的駕馭性能及同級最完整的安全防護，提供車主盡享超格調的冒險之旅。
Forester Black Edition 森黑版進駐全台展示中心 敬邀親臨鑑賞
台灣意美汽車於 11 月 12 日至 11 月 13 日舉辦 Forester Black Edition 賞車會活動，欲了解相關資訊，請洽詢各展示中心據點：https://www.subaru.asia/forester-black-edition/?reg=tw&lang=zh
Subaru 11 月份持續推出專屬購車優惠，凡於 11 月 1 日起至 11 月 30 日止，入主 Subaru 旗下熱銷的家庭運動休旅 Forester 車款，即可享「90 萬48期高額 0 利率」、「360 度環景影像系統」及「5 年或 12 萬公里原廠保固」三好禮；而入主跨界潮旅 XV 更享有 99.8 萬超值優惠價，再加碼FUN膽玩多重好禮：「360 度環景影像系統」、「XV 專屬智能行車紀錄器」、「紫外線負離子空氣濾清器」及「5 年或 12 萬公里原廠保固」，讓消費者輕鬆入主日本原裝進口極致安全首選車款。
車型
建議售價（萬）
優惠促銷方案
優惠價（萬）
促銷內容
|22MY XV
|2.0 i-S ES
$102.8
$99.8
|加碼贈【FUN膽玩多重好禮】
|23MY Forester
|2.0 i-L ES
$125.8
–
|加碼贈
|2.0 i-S ES
$135.8
–
|Black Edition
森黑版
$136.8
-
|23MY Outback
|2.5 i-T ES LITE
$159.8
–
|2.5 i-T ES
$162.8
–
|23MY BRZ
|2.4 MT
$162.8
–
|2.4 AT ES
$166.8
–
|23MY Solterra
|單色
$189.8
–
|雙色(冰川白/黑車頂)
$191.8
–
|1. 22MY XV及23MY Forester促銷方案僅限於11月1日起下訂，並於11月30日前完成領牌適用。
2. 23MY Outback, 23MY BRZ, 23MY Solterra, 23MY Forester Black Edition方案僅限於11月1日至11月30日前完成下訂適用。
3. 各車款建議售價及優惠價格資訊詳情依展示中心與經銷商現場公告為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。
4. 規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留規格配備變更或停用之權利。
5. 台灣速霸陸保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。更多詳情，請向SUBARU授權經銷商洽詢。