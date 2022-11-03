▲ 23 年式 Forester Black Edition 森黑版限量上市！建議售價 136.8 萬起

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Forester Black Edition 森黑外觀佈局 征服險路超格調





全新 Forester Black Edition 透過多處的森黑外觀佈局，呈現無可比擬的獨特性格，包含：六角型霸氣水箱護罩、前進氣柵、前/後保桿、LED 霧燈座、後照鏡、B 柱飾板、C 柱飾板、側裙、擾流尾翼、後尾門飾板、鯊魚鰭天線、18吋性格鋁圈、車頂架、「SUBARU / SAWD / EyeSight / Forester」專屬銘牌。





更搭載同級唯一的「SAWD 對稱式全時四輪驅動」、「Boxer 水平對臥引擎」、「SGP 全球模組化底盤」及「EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統」，以 9 大功能提供全方位安全守護，並全面升級「DMS智能駕駛警示系統」及「Special X-MODE 越野科技」，以兼具絕佳的駕馭性能及同級最完整的安全防護，提供車主盡享超格調的冒險之旅。





Forester Black Edition 森黑版進駐全台展示中心 敬邀親臨鑑賞





台灣意美汽車於 11 月 12 日至 11 月 13 日舉辦 Forester Black Edition 賞車會活動，欲了解相關資訊，請洽詢各展示中心據點：https://www.subaru.asia/forester-black-edition/?reg=tw&lang=zh





Subaru 11 月份持續推出專屬購車優惠，凡於 11 月 1 日起至 11 月 30 日止，入主 Subaru 旗下熱銷的家庭運動休旅 Forester 車款，即可享「90 萬48期高額 0 利率」、「360 度環景影像系統」及「5 年或 12 萬公里原廠保固」三好禮；而入主跨界潮旅 XV 更享有 99.8 萬超值優惠價，再加碼FUN膽玩多重好禮：「360 度環景影像系統」、「XV 專屬智能行車紀錄器」、「紫外線負離子空氣濾清器」及「5 年或 12 萬公里原廠保固」，讓消費者輕鬆入主日本原裝進口極致安全首選車款。



