▲ EV6 奪 10 月電動車銷售冠軍！Kia 全車系 10 月領牌再創單月歷史新高 631 台紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
為回饋廣大消費者的支持，Kia 總代理台灣森那美起亞自 11 月 1 日至 12 月 31 日，推出「每一步 都是關鍵」冬季活動。活動期間凡試乘全車系乘用車款，即可獲得「Kia x FIFA 世界盃™ 限量聯名潮包」，下訂還有機會獲得「Acer ApexVision 4K 超短焦雷射智慧投影機」。敬邀所有熱愛 Kia 的準車主們把握絕佳機會，親臨展間，體驗Kia新世代車款的獨特魅力。
Sportage 引領各國自行車好手，完成台灣 KOM 自行車登山王挑戰
台灣森那美起亞於 10 月贊助，被法國知名自行車雜誌《Le Cycle》評選為世界 10 大艱難自行車登山賽之一的台灣 KOM 自行車登山王挑戰，現場共有來自全球 20 國家的 350 位選手參加，一路由 Sportage 引領國內外自行車選手以「前瞻 ‧ 創新格局」精神，完成朝聖之路，完整體現了「Movement that inspires 移動 啟發人心」的品牌精神。
本月下訂 Kia 車款即有機會獲得 Acer 4K 投影機
搭配 2022 FIFA 世界盃™ 即將開打的賽事熱潮，Kia 總代理台灣森那美起亞特別推出「每一步 都是關鍵」冬季活動，即日起至 12 月 31 日至全台 Kia 展示中心，凡預約來店試乘 Kia 任一乘用車款，追蹤「Kia Taiwan 台灣森那美起亞」Facebook 官方粉絲團、拍照打卡分享至個人臉書，即可獲得「Kia x FIFA 世界盃™ 限量聯名潮包」乙個(市值 NT$1,000)；下訂 Kia 乘用車任一車款，有機會獲得「Acer ApexVision L812 4K 超短焦雷射智慧投影機」 (市值 NT$79,990)。Kia 總代理台灣森那美起亞將於 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 1 月 3 日每週二週週抽出幸運兒，當週沒中獎者，還可保留抽獎資格，持續到活動結束，得獎名單將會在 Kia 官方網站之最新消息區公佈。