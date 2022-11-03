EV6 奪 10 月電動車銷售冠軍！Kia 全車系 10 月領牌再創單月歷史新高 631 台紀錄

▲ EV6 奪 10 月電動車銷售冠軍！Kia 全車系 10 月領牌再創單月歷史新高 631 台紀錄
▲ EV6 奪 10 月電動車銷售冠軍！Kia 全車系 10 月領牌再創單月歷史新高 631 台紀錄

2GameSome - 有車賞

2022-11-03 15:25:00

Kia 總代理台灣森那美起亞導入的 Kia 新世代車款屢創銷售佳績。10 月份全車系含乘用車與商用車，合計領牌 631 台，以年成長率近 180% 的驚人成長力道，再次創下歷史單月銷售紀錄！

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此外，全車系含乘用和商用車總訂單，總數更達 1,030 張！在經濟成長力道趨緩及疫情影響之下，仍逆勢突圍、大幅成長。Kia旗下 EV6 純電智慧跨界休旅，10 月更繳出 197 輛領牌佳績，榮奪國內電動車市場單月銷售冠軍，成為全台最熱賣的電動車！時尚都會小車 Picanto 表現同樣亮眼，以 182 台的銷售成績登上進口車轎式車款排名第6名車款。

為回饋廣大消費者的支持，Kia 總代理台灣森那美起亞自 11 月 1 日至 12 月 31 日，推出「每一步 都是關鍵」冬季活動。活動期間凡試乘全車系乘用車款，即可獲得「Kia x FIFA 世界盃™ 限量聯名潮包」，下訂還有機會獲得「Acer ApexVision 4K 超短焦雷射智慧投影機」。敬邀所有熱愛 Kia 的準車主們把握絕佳機會，親臨展間，體驗Kia新世代車款的獨特魅力。

Sportage 引領各國自行車好手完成台灣 KOM 自行車登山王挑戰

台灣森那美起亞於 10 月贊助，被法國知名自行車雜誌《Le Cycle》評選為世界 10 大艱難自行車登山賽之一的台灣 KOM 自行車登山王挑戰，現場共有來自全球 20 國家的 350 位選手參加，一路由  Sportage 引領國內外自行車選手以「前瞻 ‧ 創新格局」精神，完成朝聖之路，完整體現了「Movement that inspires 移動  啟發人心」的品牌精神。

本月下訂 Kia 車款即有機會獲得 Acer 4K 投影機

搭配 2022 FIFA 世界盃™ 即將開打的賽事熱潮，Kia 總代理台灣森那美起亞特別推出「每一步 都是關鍵」冬季活動，即日起至 12 月 31 日至全台 Kia 展示中心，凡預約來店試乘 Kia 任一乘用車款，追蹤「Kia Taiwan 台灣森那美起亞」Facebook 官方粉絲團、拍照打卡分享至個人臉書，即可獲得「Kia x FIFA 世界盃™ 限量聯名潮包」乙個(市值 NT$1,000)；下訂 Kia 乘用車任一車款，有機會獲得「Acer ApexVision L812 4K 超短焦雷射智慧投影機」 (市值 NT$79,990)。Kia 總代理台灣森那美起亞將於 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 1 月 3 日每週二週週抽出幸運兒，當週沒中獎者，還可保留抽獎資格，持續到活動結束，得獎名單將會在 Kia 官方網站之最新消息區公佈。

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