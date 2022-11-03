▲ SEic 單車工廠城市電輔車新色登場 開創亞洲獨家限定色

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繼承原黑、白車款的經典簡約，重新披上更優雅、神秘的外衣，在光影下隱約閃爍著如礦石般的色澤，同時具鋼鐵般皮膜色的質感，既沉穩又捉摸不定，反而更能彰顯車主兩種不同玩性的性格；除此之外，還有其他四款：迷人深酒紅、慵懶沙漠黃、街頭墨軍綠，以及搖滾暗夜迷彩，每款都極度夢幻，絕對讓你選擇障礙症發作！
亞洲獨家限定，有個性的顏色
WOO!Color 新色大有來頭，引進了德國備受矚目的熱銷色款：簡約石墨灰、迷人深酒紅、慵懶沙漠黃、街頭墨軍綠外，另外還開發一款驚喜色，採用美國 Crye Precision 公司所設計的 MultiCam® 多地形軍用迷彩，自由選擇個性化色款的同時，更可依照個人需求選配多種生活配件，從前後貨架、手機座到復古燈罩，不只方便還很有型！
全風格駕馭，重新定義你的通勤之旅這次特別邀請 TRASH 樂團貝斯手博文擔任新色的品牌大使，以溫暖、帶有愛的搖滾靈魂駕馭每一台車，不論是紳裝、街頭，亦或是運動休閒，都能用最自在、最符合自己的樣貌穿梭在城市中。
博文也表示：「這不只是一台單車，而是帥氣、實用與舒適的象徵，原來單車可以這麼輕鬆融入生活，就像是生活的一個配件。」
100% 合法上路，被臨檢只是因為太帥
因 11 月交通新制上路，許多車友紛紛詢問：「上路需要掛牌？保強制險？」SEic 向各位車友掛保證，唯一會被警察攔下來的原因，單純只是被帥到，想問你這台車哪裡買。SEic 單車工廠全車款皆通過合法上路的閃電標章，免駕照、免牌照、免稅金，可以盡情騎乘無須擔心。
21天限定方案，優惠錯過不再
延續上市以來的熱潮，為回應廣大車友的引頸期盼，終於推出首批限量車款，11/5-11/25 預購期間下訂 WOO!Color 系列，就贈送市值＄11,685 的避震前叉，每款車色皆為少量現貨，一個月內即可到手，這波沒搶到就要等到明年2月才能交車，如果還是對顏色選擇有障礙，推薦你手刀預約到全台門市試乘、賞車，把握僅有的夢幻色車款，讓時尚環保兼具的城市通勤電輔車成為你生活的一部分。
UNI MK車款- WOO!COLOR系列
簡約石墨灰
售價：NT$ 89,990
慵懶沙漠黃
售價：NT$ 89,990
迷人深酒紅
售價：NT$ 89,990
街頭墨軍綠
售價：NT$ 89,990