桃園總圖轉包爭議！張辦批：護航豆腐渣工程不回頭

針對桃園市立總圖書館開幕延後、背後轉包商曝光一事，國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪今（3日）指出，鄭文燦在桃園施政八年，諸多工程爆出公共安全爭議，這段時間，張善政一直強力抨擊，很高興桃園市府終於聽進去了，願意將總圖開幕順延，然而，鄭文燦沒有說清楚、「鄭二代」鄭運鵬也沒有提出質疑，承接鄭文燦任內的豆腐渣建設，工程轉包不回頭。
曾俊豪指出，鄭文燦持續忽視市民的生命財產安全，八年的「積累」，多到可以讓網友可以票選鄭文燦的「桃園十大惡劣施政」，「八德國民運動中心天花板坍塌，登上國際新聞CNN版面、「平鎮地下停車場坍塌造成一死兩傷，市府責任全推給營造商」、「美福倉儲大火狂燒三週，居民聞腐肉臭味數月」、「桃園國民運動中心游泳池500多天仍未修繕完畢」、「市府大撒幣，桃園表面負債240億，心裡負債1454億」、「蘆竹國民運動中心上百項缺失，鑑定危險級數高達四級」、「敬鵬大火案釀八死慘劇，造成消防弟兄殉職」等，讓許多桃園市民印象深刻。
曾俊豪表示，這些公安疏失，讓有美國康乃爾大學土木工程博士、史丹佛大學土木工程碩士等專業背景的張善政極為憂心，因此參選以來，一直對公共工程議題強力發聲。就像桃園市總圖的工程延宕，張善政也多次呼籲，不應該為了特定開幕時間，造成包商趕工產生工程疏失。
曾俊豪提到，面對外界對「二三設計」轉包接案的質疑，鄭文燦沒有說明，自詡當「鄭二代」的鄭運鵬，沒有對公共工程提出質疑，無疑是「鐵了心的護你」，要百分百承接鄭文燦任內的豆腐渣建設，工程轉包不回頭。
曾俊豪強調，面對桃園的公共工程弊端，張善政已經多次公開表態，未來上任後，「清廉政府，乾淨發包」，確保政府標案發包的過程，沒有私人關係涉入，可以吸引優質廠商來投標，上任後，也會針對興建好與興建中的工程，做全面性的安全體檢，確保桃園市民的生命財產安全。