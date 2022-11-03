肯尼NOW星球/他是我兄弟！鈦強：林書豪是很棒的隊友

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鈦強（Terrence Jones）擁有五年NBA資歷，在NBA場均得分上雙、5.7籃板，肯尼哥認為他的個人天份已到達了「天花板」的程度，鈦強談及火箭隊時期的教練Kevin McHale，直言他是位很棒的教練，「他是一位名人堂球員，因為他跟我打同樣的位置，在他身邊我學到很多寶貴的經驗，他甚至親自傳授我處理球的方式，幫助我成為更好的球員。」
鈦強與林書豪也曾在火箭隊時期成為隊友，談及「豪小子」他說：「他是一個很棒的隊友，也是個像兄弟般的朋友，我剛起步的時候，只是個在球隊載浮載沉的新秀，那時候他才剛在紐約經歷林來瘋，並且作為火箭的先發後衛，卻在來球隊的第一年就積極跟我溝通，不只時常保持聯繫也給我很多建議跟鼓勵，像兄弟一樣照顧我。」
鈦強表示，隔年進入先發陣容後，開始能跟林書豪在場上有跟多搭配，為他分擔責任，一起為了球隊奮戰，「我很尊敬他，跟他當隊友是很棒的兄弟情誼。」
鈦強生涯中還有個值得一提的高光時刻，便是他曾在LeBron James意圖戰斧式爆扣時狠狠賞了他一記麻辣鍋，鈦強說：「很多人看到像LeBron這麼優秀的球員衝上來時就會自動躲開，但我只是想成為一個，他知道我很尊敬他但仍盡力防守他，不會畏懼他的球員。」
節目中也提到，2015年季後賽火箭隊曾在1:3落後的情況下逆風翻盤，鈦強還原當時球隊狀況，分享是什麼關鍵讓他們能逆轉戰局？甚至讓他們一度覺得可以拿下總冠軍呢？
另外鋼鐵人總教練格魯諾維奇教練日前與球隊達成協議離隊，鋼鐵人為何會季前換帥呢？本週四晚間八點，請鎖定《肯尼NOW星球》，看肯尼哥聊聊「鈦強」的NBA經歷以及鋼鐵人的近況！