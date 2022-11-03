中華三菱「安全童在 輪胎健檢」起跑！回廠免費保養再享瑪吉斯輪胎買一送一

▲ 中華三菱「安全童在 輪胎健檢」起跑！回廠免費保養再享瑪吉斯輪胎買一送一
▲ 中華三菱「安全童在 輪胎健檢」起跑！回廠免費保養再享瑪吉斯輪胎買一送一

2GameSome - 有車賞

2022-11-03 15:55:00

為擴大「移動服務」範圍、照護弱勢孩童行車安全，中華三菱推出「安全童在 輪胎健檢」服務，並邀請瑪吉斯輪胎(MAXXIS)及台灣中油共同響應，即日起至 12 月 31 日，歡迎全台兒童社福團體之公務車(限中華三菱車款)回廠保養，即可享有免費健診及保養服務(免費更換機油、機油芯、保養工資)；針對輪胎老化之社福車輛，瑪吉斯輪胎(MAXXIS)再加碼提供「中華三菱全車系MAXXIS 瑪吉斯輪胎買一送一」優惠。

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行的安全交給中華三菱 為兒童社福團體紓困解憂  

保障全台近萬名弱勢孩童行車安全

中華三菱秉持著「為幸福出發」的品牌精神，長期投入資源提供偏鄉部落「移動服務」，藉由「偏鄉維修」(候鳥健檢)及「運輸共乘」(噗噗共乘及幸福守護計畫)有效改善偏鄉交通不便的現況。近年來受疫情影響，捐款下降、物資缺乏成為社福團體普遍面臨到的困境，中華三菱不忘發揮維修服務技術及綿密服務據點等優勢，提供世界展望會、家扶基金會、兒福聯盟及伊甸基金會等兒童社福團體車輛免費保養服務，凡於活動期間持法人登記之車輛行照(限中華三菱車款)預約回廠即可免費保養，維修行動起跑，不僅能紓解兒童社福團體車輛保養支出壓力，更能保障全台近萬名弱勢孩童行車安全。

台灣中油為兒童社福團體加油  MAXXIS 瑪吉斯輪胎買一送一  

台灣中油為中華三菱長期合作之公益夥伴，多年來共同前進偏鄉推動「候鳥健檢」，此次也加入響應「安全童在 輪胎健檢」服務，率先提供 SP 級 10W40 全合成機油作為回廠保養用油。有鑑於「訪視個案」為社工人員每日必備行程，針對兒福用車長途往返輪胎磨損問題，瑪吉斯輪提供了「耐磨」與「節能」之產品，為社工人員提供安全的保障。車輛回廠保養的同時，中華三菱技師也會詳細檢查胎壓、輪胎溝紋深度，並提供輪胎調位服務，如有輪胎老化之問題，還能享有「中華三菱全車系 MAXXIS 瑪吉斯輪胎買一送一」優惠。「安全童在 輪胎健檢」服務起跑，預約保養請洽全台中華三菱服務廠。

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