政客空降無罪？華航工會聲請釋憲　指刑法幽靈人口罪違憲

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華航企工理事長劉惠宗表示，回到4年前，華航勞資關係非常緊繃，資方一而再壓迫勞工，甚至到了違法的程度，從空勤組員到地勤人員陸續發動各種衝突及抗爭，包括成立各種工會、發動勞檢，但政府開罰後，資方又提出訴願及行政訴訟，簡直沒完沒了，所以才決定勞工選市長，在公開競選場合大聲講出資方及政府對勞工的不公不義，這是唯一的發聲管道，否則在純勞資對抗中，勞工的聲音根本發不出來。
為支持朱梅雪代表廣大桃園勞工與公民站出來，改善當前台灣勞工處境的理念，劉惠宗及工會理事朱良駿、桃市空服員職業工會理事長趙剛3人遷籍投票，卻被認定是幽靈人口，法院依妨害投票罪判刑，但獲宣告緩刑確定。
劉惠宗說，他的生活及工作與桃園密切聯繫，回到台北只有睡覺，白天醒著的時候，有2/3的時間都在桃園，卻不能對桃園的政治或勞工事務表達意見，合理嗎？那為什麼林智堅、張善政這2位跟桃園市根本沒有連結的政客就能遷戶口選舉？這明顯是「只許州官放火，不准百姓點燈。」
律師李荃和表示，《刑法》146-2意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者（俗稱幽靈人口罪），在學界早就有違憲的呼聲，主張該條文有3大違憲，包括：侵害《憲法》保障的平等權、參政權及居住遷徙自由。