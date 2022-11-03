政客空降無罪？華航工會聲請釋憲　指刑法幽靈人口罪違憲

▲憲法法庭書記廳副廳長林吉輝（右）接受陳情（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
▲憲法法庭書記廳副廳長林吉輝（右）接受陳情（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）

記者潘千詩／台北報導

2022-11-03 16:10:202022-11-03 16:41:37

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛、朱良駿，4年前因遷戶籍投票支持參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，今年5月遭判有罪定讞。然而，劉惠宗指控，前新竹市長林智堅、國民黨籍桃市長候選人張善政都「空降」，在桃園的居住事實更悲慘，可能完成候選人登記後又遷走戶籍，認定根本雙標也違憲，今（3）日向大法官遞交釋憲聲請書。憲法法庭書記廳副廳長林吉輝出面接受陳情。

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華航勞資糾紛，自2016年華航空服員發動罷工後越發緊繃，到了2019年機師工會發動罷工前夕，華航企業工會於2018年間推派秘書長朱梅雪參選桃園市長。

華航企工理事長劉惠宗表示，回到4年前，華航勞資關係非常緊繃，資方一而再壓迫勞工，甚至到了違法的程度，從空勤組員到地勤人員陸續發動各種衝突及抗爭，包括成立各種工會、發動勞檢，但政府開罰後，資方又提出訴願及行政訴訟，簡直沒完沒了，所以才決定勞工選市長，在公開競選場合大聲講出資方及政府對勞工的不公不義，這是唯一的發聲管道，否則在純勞資對抗中，勞工的聲音根本發不出來。

▲華航企業工會理事長劉惠宗（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
▲華航企業工會理事長劉惠宗（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
為支持朱梅雪代表廣大桃園勞工與公民站出來，改善當前台灣勞工處境的理念，劉惠宗及工會理事朱良駿、桃市空服員職業工會理事長趙剛3人遷籍投票，卻被認定是幽靈人口，法院依妨害投票罪判刑，但獲宣告緩刑確定。

劉惠宗說，他的生活及工作與桃園密切聯繫，回到台北只有睡覺，白天醒著的時候，有2/3的時間都在桃園，卻不能對桃園的政治或勞工事務表達意見，合理嗎？那為什麼林智堅、張善政這2位跟桃園市根本沒有連結的政客就能遷戶口選舉？這明顯是「只許州官放火，不准百姓點燈。」

律師李荃和表示，《刑法》146-2意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者（俗稱幽靈人口罪），在學界早就有違憲的呼聲，主張該條文有3大違憲，包括：侵害《憲法》保障的平等權、參政權及居住遷徙自由。

▲律師李荃和（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）
▲律師李荃和（圖／記者潘千詩攝，2022.11.03）

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