Toyota於SEMA改裝展中火力全開

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近幾年積極參與各項賽事的Toyota在SEMA改裝展中，展出了多輛車款，以下為各車簡介：
GR Corolla Rally Concept
首款介紹的是以Toyota Gazoo Racing GR Yaris Rally1 世界拉力錦標賽賽車為發想，以2023 GR Corolla Circuit Edition為基礎升級的GR Corolla Rally Concept
，除了導入寬體車身空力套件外，還盡可能地進行輕量化工程，以利優化整體重量，以下為GR Corolla Rally Concept升級項目清單：
＜內裝、外觀和結構＞
- 以20號鋼製成之3英寸寬體葉子板
- 碳纖維複合材料側裙
- 碳纖維複合材料前下擾流翼，寬為4.5英寸
- 訂製碳纖維尾翼
- 3D列印訂製後窗1/4進氣口
- OZ Racing 輪圈，0 offset，17 x 8英寸
- Continental Viking Contact 7越野用胎、215/60R17，加兩英寸
- 完全可調之TEIN Gravel Rally避震器
- 14 x 1.1 英寸通風和打孔碟盤，四活塞鋁製卡鉗
- 附有輔助變速箱冷卻器之六速手動變速箱
- OMP Racing 賽車座椅和安全帶，滅火系統
- 由TIG焊接的1 3/4 英寸 x .095 DOM 訂製鋼製全防滾籠
- 引擎：G16E-GTS 1.6L，三缸缸內噴射渦輪增壓，附輔助油冷卻器，12V DOHC，訂製排氣裝置和TRD進氣集氣箱
- 單渦旋滾珠軸承渦輪增壓器
GR Supra 3.0 10-Second Twins
GR Supra 3.0 10-Second Twins其實是一對雙胞胎零四加速賽車，Toyota與Toyota Motorsports Garage 團隊以 10,000 美元的預算，打造一對0至1/4英里加速需在10.984 秒內的兩輛GR Supra，換上了Pure Turbo單渦輪增壓器、CSF 高性能中冷器、CFS 高性能觸媒轉換器和 CSF變速箱冷卻器，以及升級後傳動軸後，動力提高了30%至40%，並且提供彈射起步時最佳的循跡性。
＜內裝、外觀和結構＞
- 輪圈：前輪 ─ 18x5 英寸Weld Racing ® Belmont Drag，後輪 ─ 17x10 英寸 Weld Racing ® Belmont Beedlock
- 輪胎：前 ─ 26x6.00R18LT Mickey Thompson Sportsman S/R 光投胎。後 ─ P305/45R17 Mickey Thompson ET Street S/S 光投胎，R2配方。
- 煞車：前 ─ 13.7英寸碟盤，四活塞Brembo卡鉗。後 ─ 13.0英寸碟盤，單活塞浮動卡鉗。
- 附換擋撥片8速自動變速箱
- G-Force Racing Gear®六點式賽車安全帶
- 3.0升直列六缸發動機
- Pure Turbo 單渦輪增壓器，CSF ®高性能中冷器
GR86 Daily Drifter
GR86 Daily Drifter是Toyota與汽車/ Formula Drift攝影師 Larry Chen共同創作的車款，讓一般人也可有一輛可負擔得起，在自己車庫就可以維護的甩尾車，享受如同Formula Drift車手開著1,000匹馬力甩尾的快感，任何人都可以開著他上賽道或封閉道路享受駕駛樂趣。
＜內裝、外觀和結構＞
- Seibon 碳纖維引擎蓋
- HKS Type-S ZD8 F-Spoiler 碳纖維前分流器
- HKS Type-S GR86 碳纖維尾翼
- HKS碳纖維側裙
- HKS Type-S ZD8 R-Spoiler 碳纖維後分流器
- Toyota GR Japan TCD 晴雨窗
- Toyota GR prototype 引擎室拉桿、Toyota GR Japan TCD 車門把手、Toyota GR prototype副車架和轉向齒條支架
- Sparco EVO QRT 賽車座椅，Sparco 6 點式安全帶
- Studio RSR 4 點防滾籠
- Toyota GR Japan TCD 快排套件
- 前輪配置 StopTech Big Brake套件，強化後煞車
- 懸吊：ST Suspensions ST XTA Plus 3 阻尼可調避震器
- 輪圈：Motegi Racing MR154 Battle，白色，17 x 8 英寸，+30 offset
- 輪胎：225/45R17 Yokohama ADVAN NEOVA AD09
- 2.4 升 DOHC 16V 水平對臥4缸引擎，雙可變氣門正時、鋁合金缸體和缸蓋
- HKS GT2 Supercharger Pro ZD8 套件，附中冷器
- MagnaFlow NEO 系列貓背式高性能排氣系統
- CSF鋁製散熱系統
Toyota Gazoo Racing North America GR Cup Series GR86 Cup Car
GR86 Cup Car針對Toyota Gazoo Racing North America GR Cup Series賽事所開發的統一規格賽車，自2023年賽季開始，將由由 SRO Motorsports America®認證這項賽事與參賽車輛；而在此單一品牌統規賽中所獲取的賽道資訊與參數，將為Toyota工程師未來開發新車時所用。
＜內裝、外觀和結構＞
- Stratasys ®訂製車身
- TGRNA設計擾流翼
- 碳纖維尾翼
- Continental ® 245/620R18 光投胎
- Alcon ®煞車系統
- SADEV ® 6速序列式變速箱
- TGRNA 設計可調式JRI Shocks ®避震器
- OMP ®安全設備和防滾籠
- 22加侖燃料電池
- 2.4 升 DOHC 16V 水平對臥4缸引擎，雙可變氣門正時、鋁合金缸體和缸蓋
- Bosch ®引擎管理系統
- 訂製 Borla ®排氣系統