Toyota於SEMA改裝展中火力全開

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-11-03 16:55:20

每年在美國拉斯維加斯舉辦的SEMA改裝展，是全球最具規模的改裝盛宴，近年很熱血的Toyota自然不會錯過這場展示火力的機會，派出多輛賽車與概念車，展示自家參賽與高性能車實力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近幾年積極參與各項賽事的Toyota在SEMA改裝展中，展出了多輛車款，以下為各車簡介：

GR Corolla Rally Concept

首款介紹的是以Toyota Gazoo Racing GR Yaris Rally1 世界拉力錦標賽賽車為發想，以2023 GR Corolla Circuit Edition為基礎升級的GR Corolla Rally Concept

，除了導入寬體車身空力套件外，還盡可能地進行輕量化工程，以利優化整體重量，以下為GR Corolla Rally Concept升級項目清單：

＜內裝、外觀和結構＞

  • 以20號鋼製成之3英寸寬體葉子板
  • 碳纖維複合材料側裙
  • 碳纖維複合材料前下擾流翼，寬為4.5英寸
  • 訂製碳纖維尾翼
  • 3D列印訂製後窗1/4進氣口
  • OZ Racing 輪圈，0 offset，17 x 8英寸
  • Continental Viking Contact 7越野用胎、215/60R17，加兩英寸
  • 完全可調之TEIN Gravel Rally避震器
  • 14 x 1.1 英寸通風和打孔碟盤，四活塞鋁製卡鉗
  • 附有輔助變速箱冷卻器之六速手動變速箱
  • OMP Racing 賽車座椅和安全帶，滅火系統
  • 由TIG焊接的1 3/4 英寸 x .095 DOM 訂製鋼製全防滾籠
＜動力＞

  • 引擎：G16E-GTS 1.6L，三缸缸內噴射渦輪增壓，附輔助油冷卻器，12V DOHC，訂製排氣裝置和TRD進氣集氣箱
  • 單渦旋滾珠軸承渦輪增壓器
GR Supra 3.0 10-Second Twins

GR Supra 3.0 10-Second Twins其實是一對雙胞胎零四加速賽車，Toyota與Toyota Motorsports Garage 團隊以 10,000 美元的預算，打造一對0至1/4英里加速需在10.984 秒內的兩輛GR Supra，換上了Pure Turbo單渦輪增壓器、CSF 高性能中冷器、CFS 高性能觸媒轉換器和 CSF變速箱冷卻器，以及升級後傳動軸後，動力提高了30%至40%，並且提供彈射起步時最佳的循跡性。

＜內裝、外觀和結構＞

  • 輪圈：前輪 ─ 18x5 英寸Weld Racing ® Belmont Drag，後輪 ─ 17x10 英寸 Weld Racing ® Belmont Beedlock
  • 輪胎：前 ─ 26x6.00R18LT Mickey Thompson Sportsman S/R 光投胎。後 ─ P305/45R17 Mickey Thompson ET Street S/S 光投胎，R2配方。
  • 煞車：前 ─ 13.7英寸碟盤，四活塞Brembo卡鉗。後 ─ 13.0英寸碟盤，單活塞浮動卡鉗。
  • 附換擋撥片8速自動變速箱
  • G-Force Racing Gear®六點式賽車安全帶
＜動力＞

  • 3.0升直列六缸發動機
  • Pure Turbo 單渦輪增壓器，CSF ®高性能中冷器
GR86 Daily Drifter

GR86 Daily Drifter是Toyota與汽車/ Formula Drift攝影師 Larry Chen共同創作的車款，讓一般人也可有一輛可負擔得起，在自己車庫就可以維護的甩尾車，享受如同Formula Drift車手開著1,000匹馬力甩尾的快感，任何人都可以開著他上賽道或封閉道路享受駕駛樂趣。

＜內裝、外觀和結構＞

  • Seibon 碳纖維引擎蓋
  • HKS Type-S ZD8 F-Spoiler 碳纖維前分流器
  • HKS Type-S GR86 碳纖維尾翼
  • HKS碳纖維側裙
  • HKS Type-S ZD8 R-Spoiler 碳纖維後分流器
  • Toyota GR Japan TCD 晴雨窗
  • Toyota GR prototype 引擎室拉桿、Toyota GR Japan TCD 車門把手、Toyota GR prototype副車架和轉向齒條支架
  • Sparco EVO QRT 賽車座椅，Sparco 6 點式安全帶
  • Studio RSR 4 點防滾籠
  • Toyota GR Japan TCD 快排套件
  • 前輪配置 StopTech Big Brake套件，強化後煞車
  • 懸吊：ST Suspensions ST XTA Plus 3 阻尼可調避震器
  • 輪圈：Motegi Racing MR154 Battle，白色，17 x 8 英寸，+30 offset
  • 輪胎：225/45R17 Yokohama ADVAN NEOVA AD09
＜動力＞

  • 2.4 升 DOHC 16V 水平對臥4缸引擎，雙可變氣門正時、鋁合金缸體和缸蓋
  • HKS GT2 Supercharger Pro ZD8 套件，附中冷器
  • MagnaFlow NEO 系列貓背式高性能排氣系統
  • CSF鋁製散熱系統
Toyota Gazoo Racing North America GR Cup Series GR86 Cup Car

GR86 Cup Car針對Toyota Gazoo Racing North America GR Cup Series賽事所開發的統一規格賽車，自2023年賽季開始，將由由 SRO Motorsports America®認證這項賽事與參賽車輛；而在此單一品牌統規賽中所獲取的賽道資訊與參數，將為Toyota工程師未來開發新車時所用。

＜內裝、外觀和結構＞

  • Stratasys ®訂製車身
  • TGRNA設計擾流翼
  • 碳纖維尾翼
  • Continental ® 245/620R18 光投胎
  • Alcon ®煞車系統
  • SADEV ® 6速序列式變速箱
  • TGRNA 設計可調式JRI Shocks ®避震器
  • OMP ®安全設備和防滾籠
  • 22加侖燃料電池
＜動力＞

  • 2.4 升 DOHC 16V 水平對臥4缸引擎，雙可變氣門正時、鋁合金缸體和缸蓋
  • Bosch ®引擎管理系統
  • 訂製 Borla ®排氣系統

中華三菱「安全童在 輪胎健檢」起跑！回廠免費保養再享瑪吉斯輪胎買一送一

挑戰深潛極限！Rolex Deepsea Challenge 新台幣 86.4 萬上市

全新保時捷 718 Style Edition 即日開放預購！新台幣 402 萬元起

23 年式 Forester Black Edition 森黑版限量上市！建議售價 136.8 萬起

我是廣告 請繼續往下閱讀