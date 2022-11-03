高雄正在大步邁進 蘇致榮籲柯志恩：別再抹黑運動中心
看到近期運動中心成為議題攻防的要點，高雄市鳳山市議員候選人蘇致榮今（3）日表示，要向大家說，「高雄現在正在大步往前邁進」。今天很開心看到高雄又有新的運動中心，也就是鼓山運動中心舉辦動土典禮，這是實實在在的事情，希望國民黨高雄市長候選人柯志恩不要再用不實的話來抹黑高雄，陳其邁市長也展現說寬宏大量的態度，表示「不用太在意」。
蘇致榮表示，運動中心的興建過程，他可以說是最了解，因為從陳其邁當選市長開始，他就在高雄市運發局擔任秘書的工作，並且協助陳其邁進行相關規劃。如同陳其邁所說，在2年前選舉的時候，原本是說要在2年內要興建10座運動中心，但因為受到歡迎，所以又增加了4個地方，除了運動中心，高雄成為職籃、職棒主場，甚至中職第六隊選擇高雄，都在在顯示陳其邁對運動產業的重視，「這不是像是韓國瑜、柯志恩那種空口說白話的人做得出來的」。
蘇致榮指出，他也要向說明，像是六都校園運動設施開放轉型運動中心的數量，台北市有20座是三級學校轉型、新北市有3座、桃園市有3座、台中、台南沒有，而高雄市有5座。六都國民運動中心的數量，台北市是各行政區1座，總共12座、新北市有18座、桃園市有12座、台中市有10座、台南市有2座，高雄市目前有5座，不過在相關規劃下，已經逐漸增加，未來總數會有14座，可以說是非常用心。
而就運動中心成效的部分，蘇致榮表示，目前已經有包括鳳山、苓雅、左營、大寮、美濃正式營運，其他還有9個運動中心正在進行中，都在期程上，而目前已經開始營運的5座運動中心，已經累積服務人次達到146萬2533人次，其中我們的鳳山運動中心就有123萬5223人次，可以說是鳳山鄉親的好去處。其實這一方面也是代表高雄市有完善的規劃，跟持續推動運動中心的潛力，對於相關場館的利用，在現在高雄市政府的處理下，也是都有不錯的發展。