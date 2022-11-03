AFTEE先享後付雙11開催！首推Yahoo奇摩購物中心現折10%

▲「AFTEE先享後付」雙11開催！首推Yahoo奇摩購物中心現折10%優惠。（圖／品牌提供）
▲「AFTEE先享後付」雙11開催！首推Yahoo奇摩購物中心現折10%優惠。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-11-03 19:30:00

電商年度最大折扣戰「雙11」開跑，擁有超過2500家合作商戶的先買後付(Buy Now Pay Later)領導品牌「AFTEE先享後付」也全面應援不落人後，除了眾多商戶年度最深折扣限時開催之外，AFTEE先享後付也精選包含Yahoo奇摩購物中心、統一獅、南法香頌、美賣、媽咪愛、博客來、Play & Joy等7大精選重磅加碼品牌，與AFTEE先享後付攜手推出雙11限定優惠的合作商戶涵括綜合型電商平台、戶外休閒、美妝保養、母嬰婦幼等多元品類，不只要滿足台灣消費者多元商品的購物需求，更希望讓所有在年末磨刀霍霍的消費者，能夠一次享受最誠意的折扣，以及最便利、最安全的支付體驗！

我是廣告 請繼續往下閱讀
年度電商最大檔「雙11購物節」絕對不可錯過的就是綜合型電商平台年度超深優惠，雙11限定折扣首推Yahoo奇摩購物中心雙波段優惠，雙11暖身慶自即日起至11/6正式開催，另外11/12至11/21還有返場慶活動，以上期間皆享新戶單筆消費金額現折25%（最高上限250元），新戶消費後再加碼50元折扣碼，總名額不限量！此外，雙11正檔則於11/7正式開跑，自11/07至11/12期間，不限新、舊戶單筆消費金額現折10%，最高上限500元，限量1000名！

雙11購物節各家優惠琳瑯滿目，不知道怎麼買最划算嗎？跟著「AFTEE先享後付」精選商品下手準沒錯！「Yahoo奇摩購物中心」雙11購物節戰鑼已敲響，即日起至11/11當日天天祭出大牌夯品破盤價優惠。11/3首推New Balance 237系列復古鞋，女款和中性款同步下殺1111元超低價；雙11大檔不可錯過的眼霜囤貨組，大推LOREAL Paris 巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜 30ml 2入組，限時優惠買60ml享75ml超值組，破盤價1111元；白蘭 4X酵素極淨洗衣球54入2袋組雙11限定價559元，小資族民生必需品補貨就趁這檔！

 7大精選商戶雙11最強優惠攻略來了！戶外休閒、母嬰、美妝眾多品類最高回饋37%

一、  Yahoo奇摩購物中心：雙11獨家加碼雙波段優惠  最高現折500元
【雙11暖身慶、返場慶】即日起至 2022/11/06
活動內容：凡AFTEE先享後付新戶之單筆消費金額即可現折25%，最高上限250元，該新戶消費後再加碼50元折扣碼；AFTEE先享後付舊戶則享單筆滿2,000現折150元
【雙11正式慶】2022/11/07 00:00~2022/11/12 09:59
凡消費使用AFTEE先享後付結帳，不限新、舊戶之單筆消費金額可享現折10%，最高上限500元（總名額限量1,000名）

二、  統一獅：AFTEE先享後付上線慶  新客下單現折25%再贈送 １%會員紅利點數
【統一獅X AFTEE先享後付 上線慶】11/9 – 11/30
AFTEE先享後付新戶下單即可現折25%，最高折250元，統一獅再額外加碼贈送 １%會員紅利點數

三、  南法香頌：官網1111狂歡購物節X AFTEE先享後付上線慶
11/8 – 11/30期間凡AFTEE先享後付新戶下單，不限金額即可享消費現折25%，最高折250元

四、  美賣：11/11 一日限定下殺特賣，11/9 - 11/11 重磅神秘嘉賓現身直播
【1111購物節最高回饋21%】2022/11/8 - 11/11
使用AFTEE先享後付結帳，不限新、舊戶之單筆消費金額現折11%，折抵上限111元 ，AFTEE先享後付APP會員繳費後再贈10% AFTEE全通路折價券，上限100元

五、媽咪愛：雙11限時慶！AFTEE先享後付攜手媽咪愛獻上獨家千元大紅包
【AFTEE先享後付11月新、舊戶同享優惠】11/1~11/30
使用AFTEE先享後付結帳，不限新、舊戶之單筆消費金額可享現折10%（新戶最高折抵上限250元，舊戶折抵上限100元，名額不限）
【媽咪愛雙11暖心加碼750元全站折價券】10/31-11/14
活動期間於媽咪愛消費，即可獲得全站最高 750元折價券。

六、博客來：全館雙11慶折上折  限時指定使用AFTEE先享後付滿額最高回饋37%  
【雙11主場日】11/11 - 11/12
全館消費滿2,000元再送200元E-Coupon 

七、Play & Joy ：「AFTEE先享後付上線慶 + 雙11年度破盤」限時雙享
【Play & Joy X AFTEE先享後付 上線慶】11/1 - 11/30
AFTEE先享後付新戶下單，不限金額即可享消費現折25%，最高折抵250元；活動期間再加碼消費就贈送 3 %會員紅利點。

東洋乳神「全裸泡湯」濕身辣照太兇！I級上圍雙手遮不住

國巨今年2感測器併購案　估每年貢獻新台幣130億元

MLB／美女演員應援費城人王牌　竟意外揭露大谷珍稀紀錄

俄控美在烏研發生物武器　聯合國安理會否決議案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀