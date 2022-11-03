AFTEE先享後付雙11開催！首推Yahoo奇摩購物中心現折10%

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雙11購物節各家優惠琳瑯滿目，不知道怎麼買最划算嗎？跟著「AFTEE先享後付」精選商品下手準沒錯！「Yahoo奇摩購物中心」雙11購物節戰鑼已敲響，即日起至11/11當日天天祭出大牌夯品破盤價優惠。11/3首推New Balance 237系列復古鞋，女款和中性款同步下殺1111元超低價；雙11大檔不可錯過的眼霜囤貨組，大推LOREAL Paris 巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜 30ml 2入組，限時優惠買60ml享75ml超值組，破盤價1111元；白蘭 4X酵素極淨洗衣球54入2袋組雙11限定價559元，小資族民生必需品補貨就趁這檔！
7大精選商戶雙11最強優惠攻略來了！戶外休閒、母嬰、美妝眾多品類最高回饋37%
一、 Yahoo奇摩購物中心：雙11獨家加碼雙波段優惠 最高現折500元
【雙11暖身慶、返場慶】即日起至 2022/11/06
活動內容：凡AFTEE先享後付新戶之單筆消費金額即可現折25%，最高上限250元，該新戶消費後再加碼50元折扣碼；AFTEE先享後付舊戶則享單筆滿2,000現折150元
【雙11正式慶】2022/11/07 00:00~2022/11/12 09:59
凡消費使用AFTEE先享後付結帳，不限新、舊戶之單筆消費金額可享現折10%，最高上限500元（總名額限量1,000名）
二、 統一獅：AFTEE先享後付上線慶 新客下單現折25%再贈送 １%會員紅利點數
【統一獅X AFTEE先享後付 上線慶】11/9 – 11/30
AFTEE先享後付新戶下單即可現折25%，最高折250元，統一獅再額外加碼贈送 １%會員紅利點數
三、 南法香頌：官網1111狂歡購物節X AFTEE先享後付上線慶
11/8 – 11/30期間凡AFTEE先享後付新戶下單，不限金額即可享消費現折25%，最高折250元
四、 美賣：11/11 一日限定下殺特賣，11/9 - 11/11 重磅神秘嘉賓現身直播
【1111購物節最高回饋21%】2022/11/8 - 11/11
使用AFTEE先享後付結帳，不限新、舊戶之單筆消費金額現折11%，折抵上限111元 ，AFTEE先享後付APP會員繳費後再贈10% AFTEE全通路折價券，上限100元
五、媽咪愛：雙11限時慶！AFTEE先享後付攜手媽咪愛獻上獨家千元大紅包
【AFTEE先享後付11月新、舊戶同享優惠】11/1~11/30
使用AFTEE先享後付結帳，不限新、舊戶之單筆消費金額可享現折10%（新戶最高折抵上限250元，舊戶折抵上限100元，名額不限）
【媽咪愛雙11暖心加碼750元全站折價券】10/31-11/14
活動期間於媽咪愛消費，即可獲得全站最高 750元折價券。
六、博客來：全館雙11慶折上折 限時指定使用AFTEE先享後付滿額最高回饋37%
【雙11主場日】11/11 - 11/12
全館消費滿2,000元再送200元E-Coupon
七、Play & Joy ：「AFTEE先享後付上線慶 + 雙11年度破盤」限時雙享
【Play & Joy X AFTEE先享後付 上線慶】11/1 - 11/30
AFTEE先享後付新戶下單，不限金額即可享消費現折25%，最高折抵250元；活動期間再加碼消費就贈送 3 %會員紅利點。