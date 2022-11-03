線上旅展搶優惠！雙11訂房平台旅宿超殺1.1折起

一年一度的雙11線上購物節即將來臨，「最懂你的亞洲訂房網」AsiaYo深耕台灣線上旅遊業市場，也投入了本次盛會，推出「雙11訂房慶」11月1日至15日精選旅宿下殺 1.1折起，除此之外連續11天推出精選飯店超殺搶購，每日早上10點開搶，限量十名，可用百元價格入住高雄圓山、台北凱撒等知名旅宿，趕快趁著雙11超值優惠，為年底最後的假期好好安排一趟超值之旅。
AsiaYo自11月起每日輪流推出高雄圓山大飯店、台北凱撒、綠溪行森林營地、一中漫走旅店等知名旅宿搶購，每天早上10點輸入每日於網站公布折扣碼，前10名手刀訂房者，即可享有超殺優惠，最低只要95元就能入住。
而沒搶到的旅客也不用灰心，活動期間許多精選旅宿下殺原價1.1折起，墾丁承億文旅雅客小半島每晚只要2,435元起，台北凱撒大飯店每晚1,600元起，埔里天水蓮大飯店每晚2,240元起，嘉義新悅花園酒店每晚2,970元起，除了飯店外，強勢露營商品也在本次活動優惠中，面海的花蓮海放你基地奢華露營每晚只要2,520元起，坐擁百萬夜景的南投依星生態農場每晚1,350元起。
除此之外更有「轉盤天天抽」線上活動，消費者可於活動期間前往 AsiaYo LINE 官方帳號進行「AsiaYo 雙 11 訂房慶，轉盤天天抽」活動，每個 LINE 帳號每日可免費進行轉盤遊戲乙次，人人有獎，好禮包含最大獎價值近萬元的豪華露營免費住宿，也有台北知名「隱餐飲集團」推出的隱酒神器禮盒組，可至旗下餐酒館兌換10杯特調一路暢飲，其他獎項包含VAGO微型真空行李壓縮機及昇恆昌滿千折百優惠券等。