舒子晨公車遇變態「下身摩擦1小時」！崩潰喊：還濕濕的
出身《大學生了沒》的女藝人舒子晨（Nikita）長相甜美、身材火辣，加上舞藝精湛，也被封為「小謝金燕」。她近來上節目《我就問 你正常嗎?》分享自己在公車上曾經被中年男子性騷擾，也讓全場來賓直呼「好噁心」。
舒子晨在節目分享，自己搭乘大眾運輸工具時，最在意「有無靠窗」，因為無論是搭飛機還是公車，她都習慣性的「小瞇一下」，所以有沒有靠窗對她來說就很重要。她接著透露，有一次她搭公車，坐在司機正後方的位置，旁邊便是走道，會有不少站著的乘客擠來擠去，有時被撞到也是很正常的。
但有一次她一直被撞，時間持續一個多小時，「大站都過了，人都下去了，他怎麼還在撞我」，結果她一看才發現，「他用他的『寶貝』一直在摩擦我」，也讓全場來賓嚇得直呼「好噁心」，主持人沈玉琳也直呼「那是遇到癡漢」。
舒子晨接著說，那天她穿著一件紅色T恤，被摩擦的那塊後來還「濕濕的」，也讓她從此下定決心「以後盡量不會選靠走道的位置，會想避免」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110