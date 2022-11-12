世足／挑戰打進3球　巔峰孫興慜能否展現亞洲球王風采

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單賽季86次射門打進23球，而且是在無點球的情況下，孫興慜作為邊鋒的火力已毋庸置疑。30歲的他正處於體能巔峰，在強調防守反擊的現代，他出色的爆發力和紮實的盤帶，讓其在運動戰中是可怕的存在，左右腳均衡、沒有偏科，基本功十分了得。這也是其能在競爭激烈的英超前鋒市場上身價飛漲的原因。
目前，孫興慜的身價為9000萬歐元，而他再2010年加入德甲之初時，身價才僅有15萬歐元，約10年的時間裡，身價翻了600倍之多。很難想像當年他在離開漢堡之後，一度乏人問津，這也映襯出他個人在精進自身實力上所下的努力。
2019-2020英超第16輪，熱刺對伯恩利的比賽，可說是孫興慜至今的巔峰之作，完全展現了其可怕的爆發力，在後有追兵的情況下，他從後場開始「一條龍」推進，10.5秒內持球跑了79.9公尺，過掉7名球員，最後奔襲打進一顆堪稱經典的進球。英格蘭名宿Gary Lineker稱「這是該賽季的最佳進球」。
對其多所照顧的韓國傳奇球星朴智星，認為這位學弟已經超越自己了，「說實話，和他比較我有些羞愧難當阿，以他現在的水準來說，我不是對手。因為他在英超的影響力也有了很大的提升，實力真的太出眾了，我沒辦法和他比較。」雖然這其中也有朴智星自謙之處，但可以肯定孫興慜現在確實是英超第一梯隊的前鋒之一，而且是影響力超出亞洲範圍的超級球星。
「孫興慜第一次參加世界盃時，打進1球，第二次參加世界盃時，打進2球，所以毫無疑問他的第三次世界盃將打進3球，他將創造韓國球員在世界盃進球數最多的紀錄。」朴智星直言韓國本屆世足要挑戰16強有難度，但球是圓的，一切難說。
如果太極虎們再等待一個奇蹟，那可能孫興慜就是他們唯一可以期待的救世主。但目前這位韓國國腳在本月2號於馬賽舉行的歐冠聯賽中受傷，熱刺隨後發表的聲明中指出，「孫興慜將接受手術以穩定左眼骨折的狀況，手術後他將在我們的醫務人員陪同下展開康復，我們將在適當的時候進一步更新信息給球迷。」
距離11月21日在卡達舉行的世界盃開幕還有2個多星期，儘管韓國是最晚開始進行首場賽事的球隊之一——他們要到11月25日才會上陣烏拉圭，但孫興慜能否趕上比賽，將取決於他的傷勢嚴重程度。
無論是不是韓國球迷，肯定都應該希望看到健康的孫興慜在世足上出賽，因為欣賞他的球技本身就是一種享受。