吳怡農、陳柏惟南下挺黃偵琳　籲左楠市議員票投17號

前民進黨台北市黨部主委吳怡農今 (4) 日特別南下高雄，與民進黨高雄市左楠區市議員登記第 17 號黃偵琳進行車掃，替大選做最後衝刺。在請選民支持「綠營議會過半關鍵一席黃偵琳」，也不忘提醒，請民眾在 11 月 26 號的 18 歲公民權修憲案中，替世代正義與民主投下同意票。

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吳怡農表示，選舉倒數三週，今年除了選市長、市議員、里長外，還有一張 18 歲公民權修憲公投票的民眾，卻不到一半。他強調，目前在民法與刑法上，年滿 18 歲者都要負完全責任和義務，憲法卻未賦予其完整的公民權，非常不合理。

因此，吳怡農呼籲，請民眾在 11 月 26 日一定要出來投票，投公民權修憲同意一票，也投非常在乎 18 歲公民權的黃偵琳一票。

黃偵琳說，自己的兒子剛滿 18 歲，正是這次修憲案的「主角」，因此，她很重視 18 歲公民權修憲公投，拜託各位民眾支持修憲案。她也懇請大家，在左楠區市議員選舉中投給 17 號，給重視年輕人權益、關心如何讓年輕人回流故鄉的自己，一次為左楠服務的機會。

高人氣的吳怡農與黃偵琳在左營車掃時，也獲得民眾的熱情揮手與招呼。吳怡農除了向民眾宣傳 18 歲公民權修憲公投，疾呼修憲案的過關門檻高、需近千萬張同意票才能通關；也再度向選民們大力推薦，請投給一直支持 18 歲公民權的黃偵琳一票。

▲前台灣基進立委陳柏惟也特別南下高雄，替多年好友黃偵琳輔選。陳柏惟推薦民眾一定要投給在地的左楠女兒、17號黃偵琳一票，他說「有黃偵琳，17(台語音近一切）沒問題」。（圖／記者郭凱杰翻攝）

隨後 ， 前台灣基進立委陳柏惟也特別南下高雄，替多年好友黃偵琳輔選。在高雄出生長大的陳柏惟說，每次只要有聚餐，絕對是到享溫馨，這次的行程除了令人懷念，也在緊繃的選戰中增加了一絲溫馨。他呼籲所有唱過、吃過享溫馨的高雄朋友， 11 月 26 日絕對要回來投票。

陳柏惟說，他與黃偵琳認識多年，出身左楠的黃偵琳了解地方大小事，在民進黨立委劉世芳服務處擔任執行長時，積極替地方爭取經費建設。陳柏惟推薦民眾一定要投給在地的左楠女兒、 17 號黃偵琳一票，他說「有黃偵琳， 17( 台語音近一切）沒問題」，讓左楠好俗女黃偵琳直呼「水啦！」，並表示要把這句話當口號。