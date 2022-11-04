吳怡農、陳柏惟南下挺黃偵琳　籲左楠市議員票投17號

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因此，吳怡農呼籲，請民眾在11月26日一定要出來投票，投公民權修憲同意一票，也投非常在乎18歲公民權的黃偵琳一票。
黃偵琳說，自己的兒子剛滿18歲，正是這次修憲案的「主角」，因此，她很重視18歲公民權修憲公投，拜託各位民眾支持修憲案。她也懇請大家，在左楠區市議員選舉中投給17號，給重視年輕人權益、關心如何讓年輕人回流故鄉的自己，一次為左楠服務的機會。
高人氣的吳怡農與黃偵琳在左營車掃時，也獲得民眾的熱情揮手與招呼。吳怡農除了向民眾宣傳18歲公民權修憲公投，疾呼修憲案的過關門檻高、需近千萬張同意票才能通關；也再度向選民們大力推薦，請投給一直支持18歲公民權的黃偵琳一票。
隨後，前台灣基進立委陳柏惟也特別南下高雄，替多年好友黃偵琳輔選。在高雄出生長大的陳柏惟說，每次只要有聚餐，絕對是到享溫馨，這次的行程除了令人懷念，也在緊繃的選戰中增加了一絲溫馨。他呼籲所有唱過、吃過享溫馨的高雄朋友，11月26日絕對要回來投票。
陳柏惟說，他與黃偵琳認識多年，出身左楠的黃偵琳了解地方大小事，在民進黨立委劉世芳服務處擔任執行長時，積極替地方爭取經費建設。陳柏惟推薦民眾一定要投給在地的左楠女兒、17號黃偵琳一票，他說「有黃偵琳，17(台語音近一切）沒問題」，讓左楠好俗女黃偵琳直呼「水啦！」，並表示要把這句話當口號。
兩人在輔選、歡唱之餘，不忘互相推坑美食，並展開開箱大作戰，包括排骨飯、牛肉麵、鹹酥雞、冰奶茶、澎大海，都是在地人唱歌的最佳搭配。陳柏惟則表示第一次輔選可以又唱歌又吃美食，直呼黃偵琳團隊超有創意。