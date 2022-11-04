週末等不到好天氣！東北季風來勢洶洶 北台灣下雨又變冷
今（4）日台灣受東北季風增強影響，各地體感明顯較涼，水氣也變多，尤其迎風面的北台灣白天整日都處於濕涼陰雨的天氣，中央氣象局表示，明（5）日東北季風還會再變更強，各地平均低溫將下探到攝氏19度，桃園以北、東半部地區會有較明顯的雨勢出現，甚至到下週日（11/6），東北部地區會有大雨的發生，中南部地區則是較多雲的天氣，不過受南方雲系影響，偶爾會有零星降雨，提醒民眾週末安排行程需考量天氣因素；濕涼的感覺會在下週一（11/7）東北季風減弱後逐漸消失，氣溫也會再逐日回升。
今日台灣本島最低溫是新北瑞芳的攝氏17.9度，中央氣象局預報員趙紘表示，明日的東北季風會再增強，各地低溫約落在攝氏19~21度，桃園以北地區高溫僅攝氏21~22度，新竹、苗栗攝氏23~24度，中南部地區攝氏25~29度，各地早晚都須注意較寒涼的氣溫。
降雨部分，北台灣為東北季風的迎風面，氣象局目前也持續針對基隆北海岸、宜蘭地區及花蓮山區發布大雨特報，明日桃園以北及東半部地區有短暫雨，且受南方雲系北移影響，中南部地區雖然大多是多雲的天氣，但仍有局部短暫雨發生的機率，特別要提醒的是，由於下週日東北季風水氣又較多，因此東北部地區，尤其宜蘭，需留意局部較大的雨勢發生。
趙紘提到，這波東北季風預計影響到下週日（11/6），下週一（11/7）起東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，北台灣高溫有望回到攝氏25度，各地低溫也將來到攝氏22~23度，體感上溫暖許多，不過下週一、二（11/7、11/8）水氣仍較多，迎風面的北台灣仍會受到影響，直到下週三（11/9）整體天氣才有比較乾、比較穩定的感覺。