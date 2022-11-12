世足／梅西的「最後一舞」　足壇封神就看這一冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
而即使是如此多的成就和榮譽，也無法完全詮釋梅西在足球運動中帶來的獨特魅力，以球技來說，他配得上「前無古人，後無來者」的評價。多數球員在一生之中能有一次連過數人的「蝴蝶穿花」式過人射門，都可以稱道一輩子，但梅西類似的畫面卻多到能做成集錦。
他對球的掌控能力，與生俱來的準確空間感和球感，以及招牌的在狹小空間內過人的能力，都讓梅西在生涯前期成為無法阻擋的超級射手。巴薩傳控體系的加持，讓人們幸運的在梅西巔峰期看到過最好的他——一個在「傳停帶射」上幾乎無缺點的球員。
隨著生涯進入到中後期，梅西開始轉型，除了自己進球外，更多是靠著自己的經驗和判斷，牽制對手後扮演供輸的角色，為球隊製造進攻機會。在世界足壇中，偉大的射手很多，但這些頂級得分手轉型成助攻者的卻很少，由此更可看出梅西百年難得一件的天賦，以及他性格中團隊至上的無私。
那年美洲盃贏球，梅西紅了眼眶，在賽場上感性的和家人視訊訴說喜悅，這畫面已成經典，也是許多球迷難忘難忘的一刻。生涯來到此刻的他，若要說還欠缺什麼，可能就是在代表國家隊的關鍵賽事中，打出那一記千金不換的進球吧。
在聯賽裡，梅西在皇馬和巴薩無數次精彩的「國家德比」中，已經有足夠多的代表作，包括2017年在傷停補時絕殺皇馬後、將球衣於伯納烏高高舉起的ESPN百大經典級的賽事。
但在國家隊生涯之中，梅西儘管幫助球隊拿到大大小小諸多榮譽，也有許多漂亮進球，但似乎就沒有一個足以代表他名字的傳奇時刻。
在本屆卡達世界盃開打前，已經確定會是梅西生涯最後一屆世界盃，他能帶領阿根廷到達那應許之地嗎？很多人必定都會對此帶有些遐想。
談起2014年只差一場勝利就能登頂的遺憾，梅西認為那支阿根廷的表現值得奪冠，但差了一點點，他也很遺憾自己因傷沒能發揮好。轉眼間8年過去了，這可能是最後的機會，這次他能把握住嗎？
在此前《BCA Research》公司的超級電腦預測阿根廷和葡萄牙會在決賽相遇。如果成真，那當然是流量爆炸的一刻。但事實上，本屆阿根廷雖然仍是強隊，但非第一梯隊；而葡萄牙更是差點進不了正賽，兩隊要在決賽會師，難度不小。
不過這可能也是機率巧合和球迷開的一個美麗的玩笑，「絕代雙驕」時代的謝幕確實值得一個美好的一仗，誰說不能是在世足呢？