▲ 「MINI 掀背車都市巡迴展」11/04 起全台迷你登場

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MINI Electric 以經典三門掀背外觀為設計初衷，加上永續理念與創新科技，首批引進 50 台旋即銷售完畢！MINI Electric 搭載零二氧化碳排放的純電馬達驅動前輪，擁有最大 184 匹馬力、最高 270Nm 扭力、時速 0-100 公里加速僅 7.3 秒的強勁輸出，讓駕駛者於守護環境的過程中，依然可享受 MINI 馳名的 go-kart 般駕馭樂趣。
MINI 3-Door 三門掀背—經典新生延續極致駕馭樂趣
迷你經典魅力—MINI 3-Door 三門掀背，以當代造車工藝重現 MINI 經典風貌，細膩舒適的座艙空間，外觀完美結合經典設計語彙，外加 MINI 與生俱來的賽車駕馭樂趣，成為個性與創意生活不可或缺的玩樂夥伴。其中 MINI Cooper S 3-Door 車型除了擁有跑格車身線條，更搭載 TwinPower Turbo 渦輪增壓直列四汽缸引擎，轉速 5000rpm 時可達到 178hp 的最大馬力，扭力更可在轉速 1350rpm 時達到 280Nm，展現純正運動血統。
MINI 經典掀背車款將於 11 月巡迴全台
全新 MINI Electric 純電掀背及 MINI Cooper S 3-Door 三門掀背將於 2022 年 11 月 4 日起展開全台巡迴展出，包含：台中勤美 PARK2 草悟廣場、林口三井 Mitsui Outlet Park、桃園台茂購物中心、台南南紡購物中心等。現場除展出 MINI 三門掀背車款外，亦同步展售 MINI Lifestyle Collection 以永續環保為設計概念的生活精品，至 MINI Taiwan Facebook 粉絲專頁填寫線上問卷，可憑 E-mail 或簡訊至任一活動現場兌換限量「MINI 掀背車都市巡迴展」專屬紀念禮（每日數量有限，贈完為止）。
「MINI 掀背車都市巡迴展」活動資訊
活動日期
活動地點
活動時間
|11/4(五)-11/6(日)
|勤美 PARK2 草悟廣場
|11:00-21:00
|11/11(五)-11/13(日)
|MITSUI OUTLET PARK 林口 六角廣場
|11:00-22:00
|11/16(三)-11/22(二)
|台茂購物中心 B2 微笑廣場
|11:00-22:00
|11/25(五)-11/27(日)
|南紡購物中心 A1 館 1F 時尚廣場
|11:00-21:00