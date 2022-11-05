雨神還沒走！北部最低溫探16度 下週「這天」陽光才露臉
中央氣象局指出，今（5）日受東北季風影響，夜晚清晨低溫各地落在19到21度；白天高溫部分，桃園以北、宜蘭、花蓮約略22、23度，整天溫度變化不大，感受濕涼，其他地方仍有25度以上高溫，日夜溫差較大；降雨方面，迎風面的桃園以北、東半部地區整天不定時有短暫雨，而其他地區大多為多雲，仍可見陽光。此外，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率，民眾需注意坍方、落石。
據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日東北季風影響，台灣附近水氣多，大台北、東半部有局部雨，桃園有零星飄雨的機率；新竹以南為多雲時晴的天氣、山區偶有小範圍短暫雨。
明（6）日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區午後偶有小範圍短暫雨的機率。今、明北台濕涼微冷，中南部白天舒適早晚涼冷，今晚、明晨北台平地最低氣溫仍在16度左右。今日各地氣溫：北部16至23度，中部18至28度，南部19至29度，東部17至28度。
吳德榮指出，下週一（7日）大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。下週二（8日）水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。下週三（9日）天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週四、五（10、11日）水氣略增，大台北、東半部有局部雨。下週一至週三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，白天北舒適南微熱、早晚涼。（編輯：孫唯容）