台股重返萬三！法人：短線留意節慶買氣　選股聚焦4方向

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就庫存調整部分，安聯投信台股團隊認為，少部分零組件去年下半年開始已見到調整如面板、驅動 IC、記憶體等，但整體科技業全面庫存修正從今年5月底展開，近期進一步延伸至工業 、伺服器相關等原先需求與庫存相對健康的族群近期也出現雜音。
觀察晶圓代工族群，台灣二線晶圓代工廠則可能明年第1季開始降價，至於晶圓代工龍頭仍在漲價中，但受到手機和電腦需求下滑影響預估明年第1季稼動率將降至最低，營收底部或將出現在第2季、下半年回升 。
整體而言，安聯投信台股團隊表示，目前庫存修正週期已走了將近一半，後續觀察消費力道， 包括中國持續動態清零、美國聯準會快速升息及疫情後消費移轉等都將有所影響，短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，來作為判斷庫存消化狀況 。
在題材上，有關電子股部分，安聯投信台股團隊看好矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、車用電子、先進與特殊製程及受惠新設計開案需求族群；非電關注生技、綠能、內需消費及航太等，金融股因獲利基期低，加上升息帶動利息收入成長，後續可留意。在選股方向上仍聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。
就評價面，安聯投信台股團隊認為，台股指數目前預估本益比不到10倍，已低於金融海嘯時期水準，股價淨值比(P/B)亦低於十年平均，由於股價已反應相當程度的不確定性，未來有機會逐步回歸產業及公司長期基本價值。