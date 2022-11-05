台股重返萬三！法人：短線留意節慶買氣　選股聚焦4方向

▲台股重返萬三，法人認為後市留意節慶買氣，選股方向仍聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股重返萬三，法人認為後市留意節慶買氣，選股方向仍聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-11-05 09:31:54

受美股影響，4日台股早盤一度下跌逾百點，中場過後，航運、金融股走勢轉強，連帶電子權值股跌勢也出現收斂，終場指數翻紅、上漲40點，收在 13026點，成功站回月線，交投略增溫至1767.15億元，周線翻紅。展望後市，法人表示，目前庫存修正週期已走了將近一半，短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，判斷庫存消化狀況 。不過，台股指數目前預估本益比已低於金融海嘯時期水準，股價淨值比（P/B）亦低於10年平均，由於股價已反應相當程度的不確定性，未來有機會逐步回歸產業及公司長期基本價值。

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安聯投信台股團隊分析，現階段台股持續反映包括庫存調整、利率政策、明年景氣放緩與財報等各方消息，但先前受美科技禁令影響的部份族群，其實部分中國營運佔比並不高、受此消息影響而超跌的族群，近期也開始重新受到部分市場資金青睞。

就庫存調整部分，安聯投信台股團隊認為，少部分零組件去年下半年開始已見到調整如面板、驅動 IC、記憶體等，但整體科技業全面庫存修正從今年5月底展開，近期進一步延伸至工業 、伺服器相關等原先需求與庫存相對健康的族群近期也出現雜音。

觀察晶圓代工族群，台灣二線晶圓代工廠則可能明年第1季開始降價，至於晶圓代工龍頭仍在漲價中，但受到手機和電腦需求下滑影響預估明年第1季稼動率將降至最低，營收底部或將出現在第2季、下半年回升 。

整體而言，安聯投信台股團隊表示，目前庫存修正週期已走了將近一半，後續觀察消費力道， 包括中國持續動態清零、美國聯準會快速升息及疫情後消費移轉等都將有所影響，短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，來作為判斷庫存消化狀況 。

在題材上，有關電子股部分，安聯投信台股團隊看好矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、車用電子、先進與特殊製程及受惠新設計開案需求族群；非電關注生技、綠能、內需消費及航太等，金融股因獲利基期低，加上升息帶動利息收入成長，後續可留意。在選股方向上仍聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。

就評價面，安聯投信台股團隊認為，台股指數目前預估本益比不到10倍，已低於金融海嘯時期水準，股價淨值比(P/B)亦低於十年平均，由於股價已反應相當程度的不確定性，未來有機會逐步回歸產業及公司長期基本價值。

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