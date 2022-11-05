轟蔣萬安裝睡叫不醒　陳時中：對柯文哲失望、就投票給我

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「30多年前，我是一位熱心公共事務、關心台灣民主的牙醫師，那個時候的我，確實沒有想過會踏上政治這條路」，30年過去了，台灣社會還必須討論蔣家後代的問題，實在也令人困惑。
陳時中表示，前幾天他去看了電影「流麻溝十五號」。看完之後心情相當激動，也無法平復，印象最深刻的畫面是，死刑犯被槍決前留下的笑容。「犧牲會帶來力量，當犧牲來臨時，用笑容面對它，那是台灣歷史上，最令人動容的反抗」。
陳時中說，他要先嚴肅聲明，自己不會苛責蔣萬安必須為過去蔣家的行為負責；不過，與其去參加救國團的遊行，他更有責任帶領台灣社會弭平傷痕。
「我誠摯邀情蔣萬安先生，也邀請黃珊珊女士，我們3個人找一天，跟著我們的支持者一起去看這場電影，共同面對這段歷史」，相信這幅畫面會讓台北市民感動，會是台灣社會邁向和解、團結的一大步。
陳時中說，從政不該是為了打敗誰，也不該是為了討厭誰。從政是為了替我們這塊深愛的土地多做一些事情。
8年前，自己全心全意為柯文哲成立後援會、站台拉票，跟很多市民朋友一樣，相信柯文哲、相信改變成真。柯文哲說要推倒藍綠的高牆，不過8年過去了，他卻築起了另外一道牆，台北市民成了他向上爬的工具，他把握所有機會成就他自己，累積他自己的聲量，即使是疫情期間，他依然故我。
「我一直都覺得，只有中央跟地方同心協力，問題才能夠解決」，在這裡，要針對前陣子防疫旅館的爭議，向黃珊珊說明，不會再用「剽竊」這兩個字，來形容這件事情。
陳時中說，雖然關於防疫旅館的出處，彼此仍存有相當多的認知差異，不過，中央與地方是一體的，功勞應該給地方的，自己不應該去爭論這是誰的功勞，「只要對防疫有幫助，所有的人都是英雄，我都感謝」。
陳時中表示，台北市是台灣的首都，資源最豐富，有最優秀的公務人員，有充分的條件，讓台北市能夠快速進步。參選至今，自己已經提出了170項政策。
改善內湖交通，是希望週五下班的民眾，不要花1個小時，還過不了民權大橋；推動都市更新，是希望市民朋友住得舒服點，長輩出入有電梯可以用；社會住宅是希望出外打拚的年輕人，有個好一點的棲身之所；坐月子補助3萬6000元，讓剛生完小孩的媽媽，可以照顧好身體。
增加臨時托育，是希望父母也可以喘息，有一些自己的社交生活；路鋪好一點，不要坑坑洞洞，路牌亮一點，開車騎車比較安全；毛小孩也是我們的家人，我要打造全台第一座公辦的「寵物活水樂園」，讓牠們可以快樂玩耍。
陳時中說，台北是國家的首都，要更國際化，也要有更多和國際一流城市互相交流、學習的機會。所以要成立國際事務局，也要培養具有國際專業的年輕人才。
很多政策只要有心，就能夠立即改善。「我想當一個讓台北市民生活更有質感的市長，我要帶領台北走向國際、走向世界」。
陳時中表示，自己就是一個「政策控」，這些政策是對市民的承諾，也是一份契約。前一陣子，自己去了一趟信維大樓，如果沒有去過現場，很難想像21世紀的台北市精華區，竟然還有這樣的地方。台北不應該是這樣子，台北市不應該存在這樣的問題。
離開信維時，自己跟幕僚講，「當市長就是要解決問題，如果兩年沒辦法解決信微的問題，還跟人家選什麼市長」。在這裡，「希望我們3個人可以約定好，不管以後我們誰當選，都要把信維大樓的案子，當成是就任市長後的第一要務」。
陳時中說，從衛福部長到台北市長，自己始終沒有改變初心，讓政策照顧到更多需要被照顧的人，就是自己從政的初心，在自己的字典裡，沒有仇恨。
陳時中表示，自己從政，是因為相信可以做得比別人更好；自己從政，是因為相信，自己的政策可以照顧到更多的人，這個政策如果不能照顧到更多人，那這個政策就沒意思了。
「親愛的台北市民，如果你2014年投票給柯文哲，現在失望透頂；11月26日，請你把票投給我，因為我跟你有一樣的心情」。
陳時中表示，如果厭倦了政治鬥爭，厭倦了無心市政的市長，厭倦了台北市民永遠只是市長往上爬的工具，請給陳時中一個機會。
如果覺得大巨蛋在停工期間自己成長很奇怪，如果厭倦了說一套做一套，如果對市長施政滿意度永遠在末段班感到氣憤，請給陳時中一個機會。
陳時中承諾，自己當市長，一定讓台北擺脫施政滿意度的末段班的成績，一定讓政策能夠照顧到更多人民，一定會讓台北跟世界一流城市並駕齊驅。
最後，陳時中也說，除了選市長之外，這次選舉還有18歲公民權，把權力還給年輕人，明年自己一定會讓大家大聲說「我台北，我驕傲」。