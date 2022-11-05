企鵝妹「大跳扭臀舞」回到台灣了！竟衝娃娃機店狂夾千元
韓國人氣實況主企鵝妹Jinny（柳允進），睽違兩年半之久，再度回來台灣旅遊。今（5）日早上也正式展開旅台第一天，結果首趟台灣景點，竟然是先跑到西門町的夾娃娃店，還投了千元大鈔，讓粉絲們通通傻眼。
企鵝妹今日一早現身中山區開直播，並身穿一件黑色可愛的企鵝裝，似乎是太久沒回來台灣的關係，企鵝妹的心情非常興奮，不僅在標題上大大寫著「企鵝回台灣」，而且還在路邊大跳扭臀舞，接著才搭車衝去西門町逛街。
結果抵達後，企鵝妹馬上就被旁邊的娃娃機店吸引，甚至換了1000塊的10元硬幣開始玩樂，也對於台灣的機台能擺放各式各樣的商品感到驚訝，再逛了一段時間，準備前往花博爭豔館ＷirForce的途中，企鵝妹又注意到一旁放洗衣精的娃娃機台，狂喊「我需要～」，讓不少聊天室的台灣粉絲看傻了眼，直呼「上當了啦」、「用買的比較快！」、「家樂福就有齁！」
值得一提的是，企鵝妹的中文完全沒有退步，而且還能認出不少在台灣的粉絲，也很親切熱情地和大家合照打招呼，截稿前，企鵝妹的直播人數一直都在5、6千人以上，在台人氣依舊不減，也讓大家紛紛留言，「歡迎來台灣啊」、「中文文藝復興時期到了」、「72烈士快來集合！」（編輯：詹鎰睿）