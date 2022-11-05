《華燈初上》全新結局！沉浸式劇場開演 觀眾走進光酒吧
NETFLIX原創影集《華燈初上》受到觀眾喜愛，劇中人物的愛恨糾葛、神秘兇手更是在播出同時引發熱烈討論，當迎來最終結局時是否讓你滿意呢？現在《華燈初上》沉浸式劇場即將登場，雖保留戲劇角色的人物特性，但透過劇本改寫賦予經典角色不同結局的「多重宇宙」，並且讓觀眾走進《華燈世界》，近距觀賞演員精彩的肢體演出。此外，日本文化息息相關的「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，也睽違十年將於台灣開展，於12/31至明年4/5在華山文創園區展出。
《華燈初上》描述在 1988 年的條通文化，以及「 光 HIKARI 」日式酒店內小姐們在歡場上的情愛糾葛與人性猜忌。現在《華燈初上 沉浸式劇場》將於12/17演出兩場，將劇本改編出多達10種多重結局、近百種體驗軸線，和精彩的動作戲碼，透過實力派演員的肢體演出，引領觀眾體驗「光 HIKARI」的燈紅酒綠。
此次改編不同以往的沉浸式劇場視野，帶領觀眾從電視螢光幕進入到實體的沉浸式體驗場域，觀眾可以穿梭在沉浸式劇場的場域中，隨心所欲地走動、自由探索劇中經典場景，如光酒吧、警局、Rose 媽媽家等。在400坪沉浸式空間、發展 10 種多重結局，每場次10個專業演員、20多個氛圍場景，共120分鐘精彩體驗。
首波早鳥票1,988 元正式開賣 （原價 2,480 元），帶觀眾一探看似紙醉金迷的1988 年，一窺全新「 光 HIKARI 」的多重宇宙，一訪華燈再次亮起的綺麗絢爛，解鎖「媽媽」們的新結局。
此外，今年適逢鬼太郎作者水木茂老師誕生100週年，被譽為日本妖怪研究界博士的他所描繪的妖怪們，有許多可愛之處。自2021年在台北、台中締造45萬觀展人潮的鬼太郎展後，睽違10年，將以鬼太郎的100隻妖怪為主題，於12/31至明年4/5在華山文創園區展出「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，帶領大家以身歷情境的互動及五感體驗，進入這既古老又新穎的妖怪世界。