忍不下去！林俊傑多次被爆私生活 崩潰喊「我也是人」
JJ林俊傑迎出道20周年，精心籌備「JJ20」世界巡迴演唱會，昨（4）日起一連兩天，終於在家鄉「新加坡國家體育場」開唱。演唱會全程影像和視頻更集結了高達8家視覺製作團隊共同打造，其中包含日本百億動漫師新海誠旗下團隊之一來操刀轉場動畫。貫穿整場演唱會的動漫的故事，採JJ從小真實生活元素，畫出了小時候的JJ及他的成長，包含家人、學校練團室、事蹟等，完美結合真實拍攝的劇情畫面。
演唱會以「記憶」、「夢境」、「宇宙」、「完整」及「路程」五個主題來呈現，演出全程近3小時共41首歌曲，包含經典歌曲《豆漿油條》、《醉赤壁》、《江南》、《可惜沒如果》、《修煉愛情》、《那些你很冒險的夢》出道20年經歷無數起落，JJ也在演唱會中分享了他的心情：「面對大環境的改變，其實很多時候會找不到平衡點，好幾次差點被黑暗吞沒，不解自己為什麼需要為自己沒有做過的事或虛構的詆毀做辯解？大家或許就是當娛樂新聞在看，但我們也是人…」JJ說自己很慶幸有個聲音告訴自己，為了這些莫名的指控而影響自己的身心健康並不值得，「我的努力是為了真正懂我、愛我的人。」
此外，節目的另一大亮點是，JJ林俊傑在《JJ20》新加坡站舞台鄭重介紹JFJ的重量級新人Patti 蔡宥綺，他表示她是個音樂奇才、卻非常害羞，希望大家一起為她加油，「用新加坡人最熱情的掌聲！」JJ提到：「創作，一直都是我很重要的出口之一。」更強調它是傳達理念的重要橋樑，表示這麼多年都是自己寫歌、也寫歌給其他優秀歌手唱，他話鋒一轉，直誇非常喜歡蔡宥綺的歌，「她寫的歌我一直都非常欣賞，五年前我認識她的時候，非常驚艷於她的作品和音色！」所以當下讓正在讀大學的她進到JFJ製作部半工半讀。