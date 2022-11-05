「33%變7%」恐淪落選頭！政壇前輩逾兩千市民搶救林智鴻

高雄市議員林智鴻今（ 5 ）日於北鳳山發起「團結守護大會」，號召政壇老中青三代前輩，以及逾兩千位市民，齊聚前立委顏文章八德路服務處前，堅定支持林智鴻。林智鴻已從四月初選時的 33% ，掉到現在只剩 7% ， 很可能在選舉日掉到 5% 變成落選頭」都非常擔心林智鴻被嚴重分票、民調受「穩當選」不實謠言嚴重影響的選情，呼籲市民集中選票，堅定支持林智鴻。

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▲政壇老中青三代前輩，以及逾兩千位市民，齊聚前立委顏文章八德路服務處前，堅定支持林智鴻。（圖／記者郭凱杰翻攝）

全國輔選走透透的鳳山女婿立委王定宇表示，在韓流侵襲高雄最嚴重的時刻，是林智鴻挺身而出，在議事廳堅守高雄進步價值，但卻反而被認為「沒問題」，票一張張在被分掉，王定宇問「為人父母，誰會懲罰認真讀書的孩子？」那林智鴻只因服務好、有口碑，就要忍受被分票、民調一直掉，是非常不公平，呼籲大家力保林智鴻。

名嘴張宇韶指出，林智鴻現在是「腹背受敵」，最新民調顯示，林智鴻已從四月初選時的 33% ，掉到現在只剩 7% 「照這個情勢，很可能在選舉日掉到 5% 變成落選頭」，他強調陳其邁描述智鴻「說他穩當選，就是穩死」的擔心不是沒有原因，再放任流言擴散，林智鴻就會「倒」，呼籲大家唯一支持。

台北市議員阮昭雄說，放下協助「北市長選舉辯論」的工作來到高雄，就是看見林智鴻的危機，必須挺身相助。他舉出自己過去被說「表現好，不欠票」就被分票，這屆更從「高民調」變成「吊車尾」驚險當選的經驗，呼籲「用選票肯定優質」才是正常，呼籲大家力挺陳其邁在鳳山「最佳拍檔」林智鴻繼續連任。

無獨有偶，立委趙天麟也說，他當年競選議員連任時被「高民調」、「穩當選」謠言所苦，拉票拉到被選民罵說「票拿那麼多是要做啥」，結果從「被看好的一席」變成「落選第一名」，呼籲「 33% 變 7% 」、「鳳山應選八席，本土就要搶六席」實在不是開玩笑，呼籲鳳山要成為給年輕人鼓勵的城市，設立民主典範，支持民進黨長期栽培 20 年的好人才，千萬不能讓林智鴻像他當年一樣「第一名落選」。

立委林岱樺更譴責「穩當選」絕對是惡意謠言，事實上，鳳山「 15 搶 8 」不只一半都不夠，而光是這 8 席當中，泛綠就要搶 6 席，讓林智鴻非常危險，呼籲要讓問政「有廣度、有高度、有溫度」的林智鴻繼續連任「絕不能分票」。

面對政壇三代前輩與各位市民的支持，林智鴻表示非常感謝，而談到自己當年因強力監督前市長韓國瑜，卻被韓粉惡意攻擊，還在網路上要脅「要殺全家」的時候，不禁哽咽落淚，覺得對家人滿是抱歉，但他表示選民既然託付給他，他就不能怕，一定要站在第一線，守護鳳山、捍衛高雄、堅定支持民主。