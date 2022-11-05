高雄客家婚禮傳統又時尚　史哲期許新人們努力增產報國

高雄市副市長史哲今 (5) 日代表市長陳其邁出席一年一度客家婚禮。看到新人們幸福洋溢的神情，現場史哲也在現場分享夫妻相處之道，史哲表示 ，他只知道「萬事起頭難」。希望未來兩人共組的家庭，彼此互相扶持，同甘共苦。他也代表市長陳其邁，再三督促大家努力生、放心生，高市府相關的育兒友善措施也不斷加碼。

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▲史哲代表市長陳其邁出席一年一度客家婚禮。他也代表市長陳其邁，再三督促大家努力生、放心生，高市府相關的育兒友善措施也不斷加碼。(圖／截自史哲臉書)

「客家婚禮暨客家音樂會」今在高雄新客家文化園區舉行，高市副市長史哲、行政院客家委員會主秘廖育珮分別代表高市府與中央客委會，為來自各地的 20 對佳偶證婚，祝福新人們牽手一生。

▲史哲代表高市府與中央客委會，為來自各地的20對佳偶證婚，祝福新人們牽手一生。(圖／截自史哲臉書)

史哲今天也透過臉書 PO 文表示 ， 客家婚禮的重要，除了是延續客家家庭的血脈，最傳統的古禮 透過客家婚禮傳承，結合時尚設計元素，像是一場美的饗宴。新舊融合是對於文化傳承最好的方式。

史哲也代表市長陳其邁再三督促大家，中央地方都有對於育兒的措施，公共化服務都越趨完整。今年開始，中央宣布 0 到 5 歲育兒津貼 每月自 $3500 加碼為 $5000 。而在地方上，高市府相關的育兒友善措施也不斷加碼。前不久才由市長扮演計程車司機，宣佈除了生產後的坐月子到宅服務，孕期間的產檢交通費，市府全面補助。期待大家努力生、放心生！