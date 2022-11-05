高雄客家婚禮傳統又時尚 史哲期許新人們努力增產報國
高雄市副市長史哲今(5)日代表市長陳其邁出席一年一度客家婚禮。看到新人們幸福洋溢的神情，現場史哲也在現場分享夫妻相處之道，史哲表示，他只知道「萬事起頭難」。希望未來兩人共組的家庭，彼此互相扶持，同甘共苦。他也代表市長陳其邁，再三督促大家努力生、放心生，高市府相關的育兒友善措施也不斷加碼。
「客家婚禮暨客家音樂會」今在高雄新客家文化園區舉行，高市副市長史哲、行政院客家委員會主秘廖育珮分別代表高市府與中央客委會，為來自各地的20對佳偶證婚，祝福新人們牽手一生。
史哲今天也透過臉書PO文表示，客家婚禮的重要，除了是延續客家家庭的血脈，最傳統的古禮 透過客家婚禮傳承，結合時尚設計元素，像是一場美的饗宴。新舊融合是對於文化傳承最好的方式。
史哲也代表市長陳其邁再三督促大家，中央地方都有對於育兒的措施，公共化服務都越趨完整。今年開始，中央宣布0到5歲育兒津貼 每月自$3500加碼為$5000。而在地方上，高市府相關的育兒友善措施也不斷加碼。前不久才由市長扮演計程車司機，宣佈除了生產後的坐月子到宅服務，孕期間的產檢交通費，市府全面補助。期待大家努力生、放心生！
高市客委會也特別介紹，客家婚禮的特色，今年邁入第10年象徵十全十美，迄今促成360多椿良緣，在眾人祝福中，再進行上燈、插頭花、食新娘茶等古禮儀式，並由新人及責賓共同添插永結同心客家香花，祝福新人。