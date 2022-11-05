中職／德保拉侵門踏戶！兄弟台灣大賽首戰擊敗樂天

台灣大賽首戰今天在樂天桃園球場舉行，由中信兄弟出戰樂天桃猿，兩隊激戰，結果兄弟靠著德保拉主投7局失2分好投帶領下，加上黃韋盛敲出2分打點安打，最終兄弟以5:3贏球，也拿下系列賽首勝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲中信兄弟黃韋盛。（圖／兄弟提供）此役樂天推出洋投狂威先發，結果他首局就出狀況，被岳政華敲安後，許基宏擊出滾地球，造成林泓育傳球失誤，陳子豪一棒敲出左外野安打先馳得點。兄弟打線持續發威，林書逸獲保送滿壘，黃韋盛敲出右外野安打，一棒打回2分，單局兄弟攻下3分。儘管樂天在4局下由林泓育開轟，加上7局下陳俊秀也轟出全壘打，林泓育9下又開轟，單場雙響砲，可惜球隊依舊落敗。兄弟打線9局上又有攻勢，陳文杰從「鄉長」陳禹勳手中敲出「歐巴」的二壘安打，又攻下2分，兄弟壓上「守護神」呂彥青上陣，順利守成，拿下首戰勝利。▲中信兄弟江坤宇。（圖／兄弟提供）兄弟這場獲勝，根據隊史，總冠軍賽勝率高達75％，而樂天隊史，第一次在總冠軍賽落後兄弟。中職／陳俊秀「類」首轟出爐！竟然是在台灣大賽中職／可以打台灣大賽！兄弟主帥林威助：很幸福中職／砲轟德保拉！林泓育台灣大賽9轟超越彭政閔中職／吳哲源先發準備！願意承擔任何重任