陳其邁永安、梓官後援會成立　陳其邁高喊開出八成選票

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「我是挺漁民挺到底的市長」，陳其邁細數兩年拚四年的政績，不只天天關心石斑魚價格，一下雨就來到魚塭，遇到任何問題里長、議員、地方半夜電話打來馬上處理。高雄漁民是全國唯一漁業保險收費最便宜，只要負擔四分之一的價格，而且在今年石斑魚受到中國打壓，市府補助養殖業者每公斤20元，同樣只有高雄做到。
梓官後援會會長張鈞華致詞時提到，陳其邁照顧農漁民，推動產業轉型的成績也是有目共睹台積電落腳楠梓，加上橋科、路科就業人口帶動北高雄的發展，梓官從蛋白區變成蛋黃區，這些都是陳其邁市長上任後帶來的成果，「大家一定會一票票堅定支持陳其邁」，讓市長票開得票能夠漂漂亮亮，繼續再為高雄拚四年。
陳其邁表示，這兩年陳其邁帶領高雄產業轉型，鄰近地區的漁業與觀光發展也持續發展，新台17線北段通車，市府也改善多年沒有解決的問題，跟軍方達成共識，未來南段通車後，從茄萣、永安、彌陀、梓官，串聯市區與北高雄各漁港，打造魅力漁村。
陳其邁改善永安淹水問題，也加緊腳步打造北高雄的黃金海岸，設置養殖漁業集中區，並推動永安漁港疏浚、蚵仔寮漁港環境美化，投入經費補助漁會冷鏈設備，以及設置永安活動中心、梓官第一市場改建為停車場等規劃，在場里長稱，陳其邁絕對是最挺漁民的市長。
陳其邁今天也先後前往為第三選區黃秋媖、林志誠與陳慶鴻站台，下午接著來到三民康裕成、以及前新苓黃文益議員競總成立大會。在三民造勢現場，陳其邁與屏東縣長潘孟安合體為康裕成站台。
潘孟安強調選對人很重要，陳其邁這兩年讓高雄大進步，全世界都看得到，更笑稱「隔壁鄰居他看了都嫉妒」，大家一定要用滿滿選票告訴全台灣，市民支持陳其邁，挺民進黨的候選人，讓民進黨在議會過半，繼續來為鄉親打拚。