陳其邁永安、梓官後援會成立　陳其邁高喊開出八成選票

高雄市長陳其邁今（ 5 ）日行程照樣滿檔，從反毒反賄選健走活動，接著出席北高雄永安、梓官後援會成立大會，下午與原住民朋友在傳統競技運動會同嗨，並為黨內康裕成、黃文益議員競總成立站台造勢，從北高雄到南高雄走透透，

陳其邁也喊出這次市長選舉，永安、梓官要開出八成選票。

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▲高雄市長陳其邁今天從北高雄到南高雄走透透，並喊出這次市長選舉，永安、梓官要開出八成選票。（圖／記者郭凱杰翻攝）

今天陳其邁上午出席永安與梓官後援會成立，席間漁會、農會幹部到場相挺，身兼梓官後援會會長的梓官漁會總幹事張鈞華在台上大力稱讚陳其邁，說市長用兩年的時間翻轉北高雄，讓地方「從蛋白區變成蛋黃區，就要起飛大發展」，永安在地 6 位里長全員出席，以實際行動力挺邁。

▲陳其邁今天出席永安與梓官後援會成立，現場桃紅旗海飄揚，民眾熱情喊著「陳其邁凍蒜！凍蒜！」聲音沒有停過。（圖／記者郭凱杰翻攝）

「我是挺漁民挺到底的市長」，陳其邁細數兩年拚四年的政績，不只天天關心石斑魚價格，一下雨就來到魚塭，遇到任何問題里長、議員、地方半夜電話打來馬上處理。高雄漁民是全國唯一漁業保險收費最便宜，只要負擔四分之一的價格，而且在今年石斑魚受到中國打壓，市府補助養殖業者每公斤 20 元，同樣只有高雄做到。

梓官後援會會長張鈞華致詞時提到，陳其邁照顧農漁民，推動產業轉型的成績也是有目共睹台積電落腳楠梓，加上橋科、路科就業人口帶動北高雄的發展，梓官從蛋白區變成蛋黃區，這些都是陳其邁市長上任後帶來的成果，「大家一定會一票票堅定支持陳其邁」，讓市長票開得票能夠漂漂亮亮，繼續再為高雄拚四年。

陳其邁表示 ， 這兩年陳其邁帶領高雄產業轉型，鄰近地區的漁業與觀光發展也持續發展，新台 17 線北段通車，市府也改善多年沒有解決的問題，跟軍方達成共識，未來南段通車後，從茄萣、永安、彌陀、梓官，串聯市區與北高雄各漁港，打造魅力漁村。

陳其邁改善永安淹水問題，也加緊腳步打造北高雄的黃金海岸，設置養殖漁業集中區，並推動永安漁港疏浚、蚵仔寮漁港環境美化，投入經費補助漁會冷鏈設備，以及設置永安活動中心、梓官第一市場改建為停車場等規劃，在場里長稱，陳其邁絕對是最挺漁民的市長。

陳其邁今天也先後前往為第三選區黃秋媖、林志誠與陳慶鴻站台，下午接著來到三民康裕成、以及前新苓黃文益議員競總成立大會。在三民造勢現場，陳其邁與屏東縣長潘孟安合體為康裕成站台 。