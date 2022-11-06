Kymco董事長柯勝峯:把台灣經驗帶向全世界，進軍海外要懂得策略聯盟

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其實人口密集的都會區最適合電動機車的發展，尤其像台灣、東南亞、印度、中國都是，如果真要說將台灣視為練兵場，倒不如說是經驗與學習的最佳場所，「對於進軍國際市場，我常用時光機來做比喻！」他解釋「Kymco對開發海外市場並非以單打獨鬥之姿，而是尋求彼此間的策略聯盟合作，簡單來說就是Kymco能給對方什麼、是否符合對方需求，又或者可行性有多少，當然Kymco能提供的就是寶貴的經驗，而有些業者或者企業也會提出他們的想法，這時時光機就派上用場，因為Kymco走了很多路、也有不少經驗，對方的觀點就會讓我深思，畢竟沒有人願意再走一次回頭路或冤枉路。像NOKIA碰到iPhone，根本沒人會料到現在的發展會如此，如果有時光機我想NOKIA絕不會輕易讓出霸主地位。」
柯勝峯對於海外的發展，他認為雖然東南亞的機車市場幾乎為日本品牌所獨霸，可以發揮的空間並不多，不過在電動化這塊日系品牌的腳步反而很慢，因應新南向政策Kymco早就做好準備，Grab就是最好的例子，因此若能率先切入那就會日系品牌更具優勢。「不過在東南亞Kymco IONEX所面對的並非日系品牌，而是因應當地環境和需求所生的換電系統，它們的換電系統沒有漂亮的換電櫃，只有相當簡易、放在地上的小櫃子，這點任誰來看都是不可思議，但東南亞的換電就是這麼玩，因此要如何突破、因地制宜就相當重要。」他笑著說，「我們一直與中華電信保持密切合作，所以在開發新市場會以東南亞為優先、印度居次，畢竟印度市場雖然非常大，但「眉角」和「學問」都很大，絕不是資本市場所能理解，Kymco當然也都有規畫合作，而不是僅止於簽署MOU，至於何時會公布結果，最快應該是明年吧！總之一切都在進行中，還是敬請期待。」他一如常態地保留。
面對日本四大機車品牌與最大石油公司ENEOS共組聯盟並成立「Gachaco」新公司一事，柯勝峯認為現階段先觀察且不用太過擔心，「其實Kymco已經Honda、Yamaha、KTM、Piaggio等21個品牌成立 的SBMC(Swappable Batteries Motorcycle Consortium )換電聯盟的一員，所累積的實戰經驗應該是其他成員最多，Kymco對於合作仍一本初衷以開放的態度，凡事沒有絕對、任何可能性都有，當然我們也樂於分享與交流經驗，畢竟這才能使電動化的速度更快。」他說，同時柯勝峯也認為「接下來因為整個產業結構的改變，品牌將可能會面臨重新洗牌。」投資LiveWire並在美國紐約證交所掛牌上市一事，柯勝峯表示他在意的不是股價，而是與對方能有什麼樣的發展和前瞻性，就目前的規劃來看，前景相當看好，總之彼此就是截長補短，實現1+1大於2的夢想。
而固態電池已經發展很久，但一直未見商業化，對此柯勝峯認為「應該是某個環節上仍未打通，畢竟研究理論是一套，但真正商轉又是一回事，如何能降低成本、提供電池高效能又確保安全性，並讓電動機車具備滿足騎士的續航力，這些都是不小的考驗。」他話鋒一轉說：「說不定電池技術有所突破，固態電池在短期內就商業化，那肯定有助於電動化的發展。」
最後則是Kymco集團旗下電動輔助自行車KLEVER的表現，柯勝峯表示這個品牌的重心在歐洲，主要是歐洲國家對於自行車的道路規劃很謹慎也很重視，尤其都會區因停車、擁塞等問題，再加上環保意識的抬頭，不少民眾乾脆就把汽車賣掉改買電動輔助自行車，而KLEVER雖然走的是較高端路線，但這幾年業績還屢創新高，而且別小看這類車款，車體結構與耐用度絕不是一般自行車所能媲美。
無論在燃油機車、IONEX電動機車的發展或者海外合作，柯勝峯始終保持一貫的低調態度，這也和Kymco不喜大張旗鼓的企業文化不謀而合，正因為如此才能帶給眾人不小的驚喜，至於在台灣市場將冠軍寶座拱手讓人，柯勝峯雖表面看似平常心但仍抱著「大破大立」的決心，或許早已準備絕地大反攻也說不定！
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