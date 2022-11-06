東北季風持續！今晨最低溫僅16.7度 明起3天氣溫漸回升
中央氣象局表示，今天（6日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，臺灣東半部及大臺北地區有局部短暫雨，南方雲系北移影響，西半部山區並有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。明天（7日）東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；臺灣東半部、大臺北 地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲 。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(6日)截至5：03各地區平地最低氣溫，北部(基隆七堵區)為17.0度，中部(台中外埔區)17.6度，南部(台南龍崎區)18.5度，東部(宜蘭五結鄉)16.7度。另外，雷達回波圖顯示，迎風面回波消長，南台灣亦有一些；累積雨量圖顯示，東半部、大台北東側局部少量降雨，中部山區有零星飄雨。
吳德榮說明，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(6、7日)兩天水氣稍減，大台北、東半部偶有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區偶有小範圍零星飄雨機率。今日北台濕涼微冷，中南部白天舒適早晚涼冷；溫度方面，北部約17至24度，中部18至29度，南部19至30度，東部17至28度。
最新模式模擬顯示，週二(8日)降雨略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴；週三(9日)天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部有局部短暫雨的機率。明起至週三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，白天北舒適南微熱、早晚涼。週四、五(10、11日)水氣微增，北海岸、東半部有局部短暫雨。週六(12日)各地轉晴，氣溫升，白天微熱，早晚涼 。（編輯：陳苾暐）