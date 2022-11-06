搶救綠營左楠區唯一新人黃偵琳　林飛帆高雄輔選黃偵琳

民進黨副秘書長林飛帆南下高雄輔選，與民進黨高雄市左楠區市議員登記第 17 號黃偵琳進行車掃做最後衝刺。他呼籲選民，搶救綠營在左楠區提名的唯一新人黃偵琳，並表示黃偵琳是民進黨在高雄市議會能否過半的關鍵一席。

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林飛帆表示，他南下替黃偵琳站台，是因爲黃偵琳是優秀人才，在立委劉世芳服務處服務近 8 年，對地方建設熟悉，是為高雄市民謀福的首選。更重要的是，黃偵琳是新人，沒有競選連任者的基本票盤。而左楠區這次有 20 名候選人，卻要爭奪僅 9 位的席次，選情非常艱困。

林飛帆強調，民進黨要在高雄持續深根，除了要讓市長陳其邁連任，能否翻轉高雄市議會綠營比例未過半的情況，也是另一大關鍵。而這次左楠區因人口增長、新增一名議員席次，能否讓民進黨提名的唯一新人黃偵琳，拿下這個席次，將攸關高雄未來的發展，以及市長陳其邁的政令能否在高雄順利施行。