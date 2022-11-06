逛完旅展看過來！4深度遊日本玩法公開　秘境溫泉搶先看

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距離京都約40分鐘、大阪約1小時的「琵琶湖山谷」，搭乘日本最快速的纜車抵達高約1,100公尺的山頂，眺望「琵琶湖 Terrace」湖中美景；還能到2022年7月重新開幕的「HALUKA」享受炭烤料理，再搭配以琵琶湖沁藍色意象的特調飲料，體驗味覺與視覺的極致享受。
另外，琵琶湖最道地的玩法即為環湖自行車，眾哈日族皆知的環湖路線「BIWAICHI」不僅是日本政府認定的國家自行車路線，更是海外自行車騎士嚮往指名的朝聖路線；2022年4月當地政府也在大津港碼頭設立「O-PORT-able」，提供旅客更加便利的自行車出租、維修與觀光導覽等服務，作為環湖路線的新據點，結合一小段單車環湖並同時暢遊大津市街，十分愜意。
琵琶湖水上活動也是相當聞名，「瀨田川」為琵琶湖流出的唯一河流，也因此發展出許多不同的水上活動，其中激流運動喜好者不可錯過的，「Friendship Adventures」提供瀨田川河上活動體驗服務，穿上潛水服、蛙鞋與槳式手套，全程都有專業教練跟隊指導，帶領旅客體驗在激流中乘風破浪的快感。
攻略二：特色旅店超多 秘境美肌湯屋入住
來到大津市，不僅可入住溫泉旅館，更可體驗大自然露營及古都民宿。位在琵琶湖西側，擁有超過1,200年歷史、環境謐靜的「雄琴溫泉」是滋賀縣最大的溫泉鄉，因泉質的PH值高約9.0，泡湯後肌膚非常滑順，又有「美肌之湯」之稱，也是距離京都最近的溫泉區；而位在雄琴溫泉高台處的「琵琶湖 花街道」溫泉旅館，在房間內即能欣賞琵琶湖的風景，享受選用當季食材的京懷石料理，處處都是最極致的款待。
另外，日本最近也掀起一股豪華露營熱潮，今年7月琵琶湖畔新開幕的豪華露營地「AFUMI KITAKOMATSU」，打造奢華帳篷及Villa別墅，舒適的帳篷內有獨立衛浴及一應俱全的電器設備；園區也提供一泊二食方案及晚間10點前飲料無限暢飲服務，還可以選擇到鄰近琵琶湖沙灘上野餐。
都到歷史古都了，怎麼能不體驗看看古厝住宿呢？「粹世」是第一個將大津古老町家建築改造為住宿設施的旅店，保留昭和年代初期大米批發商的建築，從牆壁、天花板、外牆等都是使用自然建材，為保留最原始的風格，在重新改造時也使用相同材料，非常推薦到此體驗町家情調。
攻略三：山伏修行及茶道體驗 古都傳統洗滌心靈
滋賀縣擁有許多名勝古蹟，是具有1,350年歷史的古都，前往滋賀縣欣賞自然風光之外，最特別的是可以透過體驗傳統，深入了解日本文化。「三井寺」是天台寺門宗的總本山，有超過1,200年以上的歷史，該寺歷經多次戰火蔓延再次復興，而有「不死鳥之寺」之稱，如意古道自古以來的山岳信仰也在此盛行。在此也提供難得的「山伏修行體驗」，由僧侶親自穿著傳統修行者裝束指導，帶領體驗者連結京都，中途越過如意岳連結至大津的三井寺的山路，講述山伏心得，學習修驗道。
另外，位在三井寺旁的「圓滿院」，約1,000年前由村上天皇的皇子悟円親王所創建，院內從京都御所遷移至此的「宸殿」與日式庭院「三井之名庭」被列為重要文化財產以及國家名勝。欣賞古蹟之外，院內提供由專業茶道老師指導的茶道體驗，感受濃厚的日式風情。院內的「大津繪美術館」更收藏許多江戶時代的浮世繪「大津繪」，其中描述的神佛畫充分展現懷舊的當代風采，喜愛日本傳統畫作風格的朋友絕對會逛到流連忘返。
攻略四：美食別錯過 近江和牛、近江啤酒一次滿足
而滋賀縣必吃美食之一，莫屬三大和牛（松阪牛、神戶牛、近江牛）中的「近江牛」料理，擁有400年以上歷史的近江牛擁有鮮嫩的口感、細緻的肉質，油花分布均勻入口即化，是許多老饕們指定品嚐的美味，位在離JR大津站不遠處的「OKAKI」提供數種近江牛料理，地理位置也對來訪旅客十分方便。
飯後也可來杯在地人推薦的大津好滋味、由啤酒釀造場及啤酒吧，善用本地食材，以手工精釀生產的精釀啤酒「近江麥酒」，還推薦必搭配超過10年研製的招牌啤酒醃漬炸雞塊一起享用，一口酒一口肉好滿足！而近江麥酒也特別適合做為伴手禮，在JR大津車站觀光案內所及大津市內的各飯店皆可入手。