陳其邁10日起請假投入選戰　陳其邁：民調都參考繼續努力

高雄市長陳其邁今 (6) 日競選行程滿檔 ， 陳其邁表示，將於 10 日開始請假全力投入選戰、爭取選民支持；對於繼續維持高支持度的民調。陳其邁認為，「民調都參考，我們就繼續努力」，距離選舉剩下最後一點時間，為了不影響市政推動、重大政策決定，盡量縮短請假時間，但也必須掌握每一分每一秒多跟選民接觸，預計 10 日開始請假投入選舉。

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陳其邁今天沒有安排市政行程，但是競選行程滿檔，上午連續到阿蓮區、楠梓區參加後援會成立，下午到前鎮參加議員參選人吳銘賜的茶餅會，再回到競選總部參加新住民、婦女後援會成立，晚上再前往小港參加後援會成立。

陳其邁指出，請假時市政將由副市長代理，競選行程則由競選總部規劃；因為時間真的非常短，為了讓更多選民認識、了解和支持，站路口、宣傳車等都是必備 SOP ，也是台灣的選舉文化，希望掌握最後時間爭取選民支持，拜託大家在最後做理性選擇，支持陳其邁。

陳其邁也針對國民黨高雄市長參選人柯志恩近期頻找藍營大咖助陣說，「這是選舉策略，我們尊重」，但民眾期待的應該是對市長熟悉、認識，了解市長是不是會做事、能不能解決高雄發展困難，並帶領高雄繼續往前衝，所以還是參選人本身的條件比較重要，「選舉動員、助選是很正常的事情，來高雄我們都歡迎」。

陳其邁也認為陳時中昨天在台北市長選舉電視辯論會表現在辯論政策論述、攻守都表現得很好，民眾期待的是會做事的市長，辯論畢竟還是一種選舉攻防，當然會有一些火花，但重要的是民眾還是會想要聽到，解決現在台北市問題最有效的方法有什麼。