華碩推出世界最輕 OLED 翻轉筆電 Zenbook S 13 Flip OLED

我是廣告 請繼續往下閱讀
此款 Intel Evo 認證筆電榮獲 2022 iF 及紅點設計雙獎肯定，僅 1.1 公斤、14.9 公釐極致輕薄機身，提供紳士藍與優雅白雙色選擇。最高搭載第 12 代 Intel Core i7 處理器和 Intel Iris Xe 顯示卡，賦予全方位效能。
其中筆電搭載的「ASUS 抗菌處理技術」通過 ISO 22196 標準測試，具備 99% 抑菌效果，覆蓋於使用者最常接觸的筆電區域，包括置腕區域、鍵盤、NumberPad 及電源按鈕／指紋感測器，降低潛在細菌傳播，守護用戶健康。耐用可靠的 360° ErgoLift 螢幕轉軸，可自由切換筆電、帳篷、分享或平板模式，滿足用戶多種情境需求。
Zenbook S 13 Flip OLED 採用 16:10 窄邊框 OLED 觸控螢幕，可視範圍更大，提升工作效率；通過 PANTONE、100% DCI-P3 專業色彩、Dolby Vision 及德國萊因護眼認證，呈現令人驚嘆的生動視覺，帶來劇院級視覺饗宴，常保雙眼舒適。Harman Kardon 音效專家驗證的 Dolby Atmos 立體聲系統，音質細膩，智慧放大器增加 3.5 倍音量，提供身歷其境的沉浸體驗。
輕巧便攜的 Zenbook S 13 Flip OLED 具有 67Wh 長效續航電力，輕鬆應付一日所需；透過ASUS USB-C Easy Charge 僅 49 分鐘即可快速充電至 60%，還可使用指紋感測器或紅外線攝影機，啟動 AI 人臉快速登入，系統偵測離席瞬間鎖定筆電確保安全，並調暗螢幕以節省電力；另有 ASUS Pen 2.0 觸控筆供選購，活動期間購機即贈 Adobe Creative Cloud 免費訂閱 3 個月。
ASUS Zenbook S 13 Flip OLED 建議售價新台幣 53,900 元起。