快訊／本土確診+24309！死亡個案增47人　境外移入46例

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指揮中心指出，今日新增47例本土病例死亡個案，為31例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月19日至11月3日，死亡日期介於10月2日至11月3日。
指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為18例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自日本(4例)、印尼(3例)、美國(2例)、法國、越南、加拿大、澳大利亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月8日至11月5日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,558,309例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,668,023例排除)，其中7,887,538例確診，分別為36,659例境外移入、7,850,825例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,198例COVID-19死亡病例，其中13,181例本土，個案居住縣市分布為新北市2,670例、臺北市1,478例、臺中市1,355例、高雄市1,265例、桃園市992例、臺南市985例、彰化縣764例、屏東縣516例、南投縣413例、雲林縣411例、苗栗縣362例、嘉義縣338例、基隆市290例、宜蘭縣282例、花蓮縣230例、嘉義市220例、新竹縣214例、臺東縣182例、新竹市148例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。