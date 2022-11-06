修法禁帶記者採訪　學生痛批：「柯學務長」箝制自由

▲市議員林智鴻、李雅慧、市議員候選人黃雍琇一群在地高中、大學生痛批：「柯學務長」箝制自由。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲市議員林智鴻、李雅慧、市議員候選人黃雍琇一群在地高中、大學生痛批：「柯學務長」箝制自由。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-06 15:26:16

國民黨高雄市長候選人柯志恩接連被爆任職淡大學務長期間，罔顧學生權益的各項爭議，今(6)日更遭一群在地高中、大學生揭露，柯志恩主政下的學務處，曾主導該校〈學生獎懲辦法〉修正，不准學生自己找記者入校訪問「否則記申誡」，簡直是「斯文掃地、威權復辟」，他們透過現身說法，表達對看到柯志恩這種紀錄非常失望。

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同時，學生舉辦活動若被校方認定與申請不符還會「被記小過」，更主導在〈學生會選罷法〉規定，選舉前一天不能從事競選活動，讓學生無法暢所欲言，如此箝制學生的言論、集會自由和校內自治權利。

陪同召開記者會、聲援年輕人的市議員林智鴻、李雅慧，市議員候選人黃雍琇也痛批，柯志恩在威權時期與民主運動站在對立面，在解嚴後進入教育行政領域，不只被控「漲住宿費」把反漲學費學生「趕出去」，還在學校修出這種「惡法」，未來當選市長，他又會怎樣對付高雄的年輕人，令人難以想像。

高師大附中學生王晉謙表示，過去他也曾參選學生會長，更認為選前一日若是沒有足夠宣傳，投票率根本催不出來，柯志恩如此打壓學生選舉，何不「親自示範」，選前一天就別造勢了。

就讀市立中山高中的翁建中指出，規定選舉前一天不能從事競選活動，完全就是想要將學生選舉「放冷」，讓本來就參與低落、缺乏發聲管道的學生自治，更難被有效參與，讓校方更能掌控，讓學生自治變成「她治」。

就讀高雄醫學大學的陳昱丞指出市長陳其邁兩年來始終尊重學生意見，責成教育局聯手「高雄學生民主聯盟」連續舉辦兩次「市政有學聲」論壇，讓高中職學生得以直接與市府一級主管面對面，甚至還在2021年促成史無前例的「高中職校園開放外食」公聽會，而若由過往不尊重學生權益的主政者所主導，殊難想像學生還會不會有這樣開放、民主的發聲管道。

市議員候選人黃雍琇表示，「柯學務長」不論是在學費、住宿費、居住安全，乃至於戒嚴校規，不僅違反尊重年輕人的民主潮流，更與她時常宣稱的「最懂年輕人」相差甚遠，「十八歲公民權」修憲複決在即，柯過往不尊重學權的歷史，成為最諷刺的反差，已成為高雄青年對她騙選票的政治語言「說不」最好的依據。

市議員李雅慧表示，作為民主聖地的高雄，絕對不能有個會箝制言論自由、集會結社自由的市長！她再痛批柯志恩早上對此受訪的說詞，已經不是「避重就輕」而是「說謊」，「學生獎懲辦法」就是學務處管轄，就是柯志恩學務長任內修的，從原本「沒有罰則」變成「記申誡」，她還要裝蒜嗎？並套用「返校」電影的經典台詞「她是忘記了，還是害怕想起來？」

市議員林智鴻指出，柯志恩曾在2015年獲國民黨提名不分區立委後，媒體當年曾報導她說她形象清新，「從事學生自治工作，支持校園民主活動」，還說「她並不希望學生會只是打雜、辦活動，而是期許學生會能成為監督學校、提出讓學校更好政策的角色」，結果她的所作所為證明，就是讓學生無法監督學校，無法參與校務，完全是「說一套、做一套」，令人更加確定未來她如果當選市長，絕對是位「會跳票」且「不尊重人權」的失格市長。

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