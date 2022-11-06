修法禁帶記者採訪　學生痛批：「柯學務長」箝制自由

國民黨高雄市長候選人柯志恩接連被爆任職淡大學務長期間，罔顧學生權益的各項爭議，今 (6) 日更遭一群在地高中、大學生揭露，柯志恩主政下的學務處，曾主導該校〈學生獎懲辦法〉修正，不准學生自己找記者入校訪問「否則記申誡」，簡直是「斯文掃地、威權復辟」，他們透過現身說法，表達對看到柯志恩這種紀錄非常失望。

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同時，學生舉辦活動若被校方認定與申請不符還會「被記小過」，更主導在〈學生會選罷法〉規定，選舉前一天不能從事競選活動，讓學生無法暢所欲言，如此箝制學生的言論、集會自由和校內自治權利。

陪同召開記者會、聲援年輕人的市議員林智鴻、李雅慧，市議員候選人黃雍琇也痛批，柯志恩在威權時期與民主運動站在對立面，在解嚴後進入教育行政領域，不只被控「漲住宿費」把反漲學費學生「趕出去」，還在學校修出這種「惡法」，未來當選市長，他又會怎樣對付高雄的年輕人，令人難以想像。

高師大附中學生王晉謙表示，過去他也曾參選學生會長，更認為選前一日若是沒有足夠宣傳，投票率根本催不出來，柯志恩如此打壓學生選舉，何不「親自示範」，選前一天就別造勢了。

就讀市立中山高中的翁建中指出，

規定選舉前一天不能從事競選活動，完全就是想要將學生選舉「放冷」，讓本來就參與低落、缺乏發聲管道的學生自治，更難被有效參與，讓校方更能掌控，讓學生自治變成「她治」。

就讀高雄醫學大學的陳昱丞指出 ， 市長陳其邁兩年來始終尊重學生意見，責成教育局聯手「高雄學生民主聯盟」連續舉辦兩次「市政有學聲」論壇，讓高中職學生得以直接與市府一級主管面對面，甚至還在 2021 年促成史無前例的「高中職校園開放外食」公聽會，而若由過往不尊重學生權益的主政者所主導，殊難想像學生還會不會有這樣開放、民主的發聲管道。

市議員候選人黃雍琇表示，「柯學務長」不論是在學費、住宿費、居住安全，乃至於戒嚴校規，不僅違反尊重年輕人的民主潮流，更與她時常宣稱的「最懂年輕人」相差甚遠，「十八歲公民權」修憲複決在即，柯過往不尊重學權的歷史，成為最諷刺的反差，已成為高雄青年對她騙選票的政治語言「說不」最好的依據。

市議員李雅慧表示，作為民主聖地的高雄，絕對不能有個會箝制言論自由、集會結社自由的市長！她再痛批柯志恩早上對此受訪的說詞，已經不是「避重就輕」而是「說謊」，「學生獎懲辦法」就是學務處管轄，就是柯志恩學務長任內修的，從原本「沒有罰則」變成「記申誡」，她還要裝蒜嗎？並套用「返校」電影的經典台詞「她是忘記了，還是害怕想起來？」