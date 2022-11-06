童趣方城市回歸竹北 水圳公園千人看FOCA馬戲

▲童趣方城市回歸竹北，竹北市長候選人鄭朝方舉辦的活動，在水圳公園吸引數千人來看FOCA馬戲。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲童趣方城市回歸竹北，竹北市長候選人鄭朝方舉辦的活動，在水圳公園吸引數千人來看FOCA馬戲。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-06 15:21:39

昨(5)日下午，竹北市長候選人鄭朝方重磅邀請FOCA福爾摩沙馬戲團首次到竹北演出經典劇目《潘朵拉的盒子》，水圳森林公園草地湧入親子上千人共襄盛舉。不同於傳統造勢場的新政治傳播理念，同場邀約「竹北隊」議員、市民代表候選人打造「驚喜遊戲站」，以互動小遊戲接力，與大小朋友面對面交流親子政見與竹北願景，獲得市民熱烈迴響：「不用到國家級表演廳，在竹北就可以看到優質馬戲劇場，真的是太幸福了！」

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2018年鄭朝方就開始經營親子活動品牌「童趣方城市」系列活動，每場次都吸引超過數千名家長帶孩子到場參加，引領熱潮至今已成為其他候選人爭相模仿的範例。鄭朝方說，多年在地方深耕，持續讓竹北市民看到他運用新世代、新思維的方式來改變地方政治生態。

今年「童趣方城市」活動一連推出三場，昨日的第二場次「FOCA福爾摩沙馬戲團」更以「竹北隊長」身分，跨黨派邀請議員候選人歐陽廷、陳冠宇和竹北市民代表候選人范格菱、曾玉菱、邵啟月、陳禹同等一起現場接力打造六個「驚喜遊戲站」，透過小遊戲與親子面對面互動，交流政策願景。

FOCA福爾摩沙馬戲團創辦人林智偉表示，他跟鄭朝方是藝文圈多年好朋友，收到這次演出的邀請非常興奮，這不僅是FOCA第一次到竹北演出，將最完整、最經典的兒童馬戲作品搬到竹北來；更相信，未來朝方市長一定會把更優質的藝文節目帶進竹北。這次還有許多優質的專業表演人共襄盛舉作暖場演出，包含知名的劍玉師小螺絲、Phare法爾馬戲團、尋夢巨人等都到場支持以表演藝術力讓城市更幸福的願景。

鄭朝方進一步表示，本場次特別邀請FOCA演出《潘朵拉的盒子》劇目，取寓意自神話中潘朵拉的盒內保留的最後一樣東西，就是「希望」。這份「希望」就是他要在這場演出中傳達給市民的禮物。過去他的專業在文化領域，也讓他擁有更多的文化資源。持續舉辦親子活動就是宣示當選市長後，要讓竹北的孩子可以在自己城市就能體驗更多優質藝文活動，希望讓孩子能更快樂成長，透過地方政治的更新導入新的城市希望與願景，讓市民能有更好品質的生活。

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