童趣方城市回歸竹北 水圳公園千人看FOCA馬戲

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今年「童趣方城市」活動一連推出三場，昨日的第二場次「FOCA福爾摩沙馬戲團」更以「竹北隊長」身分，跨黨派邀請議員候選人歐陽廷、陳冠宇和竹北市民代表候選人范格菱、曾玉菱、邵啟月、陳禹同等一起現場接力打造六個「驚喜遊戲站」，透過小遊戲與親子面對面互動，交流政策願景。
FOCA福爾摩沙馬戲團創辦人林智偉表示，他跟鄭朝方是藝文圈多年好朋友，收到這次演出的邀請非常興奮，這不僅是FOCA第一次到竹北演出，將最完整、最經典的兒童馬戲作品搬到竹北來；更相信，未來朝方市長一定會把更優質的藝文節目帶進竹北。這次還有許多優質的專業表演人共襄盛舉作暖場演出，包含知名的劍玉師小螺絲、Phare法爾馬戲團、尋夢巨人等都到場支持以表演藝術力讓城市更幸福的願景。
鄭朝方進一步表示，本場次特別邀請FOCA演出《潘朵拉的盒子》劇目，取寓意自神話中潘朵拉的盒內保留的最後一樣東西，就是「希望」。這份「希望」就是他要在這場演出中傳達給市民的禮物。過去他的專業在文化領域，也讓他擁有更多的文化資源。持續舉辦親子活動就是宣示當選市長後，要讓竹北的孩子可以在自己城市就能體驗更多優質藝文活動，希望讓孩子能更快樂成長，透過地方政治的更新導入新的城市希望與願景，讓市民能有更好品質的生活。