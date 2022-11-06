蘇巧慧高雄嗑美食　邁盟成員暢談「打造在地特色文化」

立法委員蘇巧慧今 (6) 日南下高雄，與邁向過半大聯盟成員湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓在新興區大嗑美食，暢聊對地方商圈、特色小吃的發展與展望。蘇巧慧表示，湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓各自對地方市政的切入角度與即將著手之處，各有長才三位都是「高雄市議會的即戰力」。

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▲蘇巧慧拜託高雄鄉親讓三位有實力、有專業的候選人前進議會，為高雄打拼，為市民衝衝衝。(圖／記者郭凱杰翻攝)

身為高雄市第八選區 ( 前金、新興、苓雅 ) 市議員候選人的湯詠瑜，表示前進議會後，會與在地商圈努力的夥伴們針對各商圈短、中、長期的需求，重整地方對於住民生活機能、結合觀光遊憩讓旅行者造訪時可以感受在地風情與特色產業結構，創造在地情感記憶亮點，讓地方不僅僅是地方，再生商圈活躍，永續不息。

第九選區鳳山區候選人蘇致榮表示，要有效重振商圈繁榮之景，必須轉型並強化商圈功能性及提高消費誘因。他建議結合各商圈之經營合作系統、特定市集提供不同商家的異業結盟方式，釋出折價、優惠等方式亦或是新增不同類型的商家，提高商圈多元性，吸引消費者前往消費，達到振興商圈活絡的目的，也許是一個雙贏的方式。

第十選區前鎮、小港區候選人黃彥毓表示，他十年來在勞工局、經發局、水利局、工務局、市長室等局處歷練，累積專業市政及城市治理經驗，將來前進議會後將以 10 多年幕僚經驗及專業，來回饋給高雄，他也向市民承諾，一定會和市長陳其邁共同推動城市轉型，友善購物環境並活絡前鎮小港區在地消費觀光發展。